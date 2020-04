El boletín del coronavirus: lo que sabemos sobre las fases, más muertos en Reino Unido y recomendaciones de Hitchcock

📊La tendencia. Otras 325 personas han muerto por coronavirus en España, según la información publicada ayer por Sanidad conlos datos comunicados por las comunidades autónomas. Esto supone 24 muertos más respecto al día anterior. También hubo más casos nuevos confirmados, con más de 2.000 contagios. El número de nuevos casos se aceleró especialmente en la Comunidad de Madrid, con casi un millar de casos nuevos detectados. Aquí puedes ver la evolución por comunidad.



📶 Prudencia con las fechas. Cada una de las fases para ir rebajando el confinamiento por territorios tendrá una duración de dos semanas como mínimo. Un territorio pasará a la siguiente fase entonces sólo si ha cumplido con los criterios de contagios, disponibilidad de camas y unidad de cuidados intensivos y otras capacidades del sistema de salud. Illa subrayó ayer que la estimación de seis a ocho semanas para este proceso es "optimista". “Si las cosas no van por el camino que tienen que ir, habrá que tomar el tiempo que sea necesario con control, prudencia y precaución”, dijo.



👉 Tener prisa en dar fechas cerradas es un error y generará expectativas que pueden no cumplirse, según voces expertas en epidemias y salud pública en este artículo de nuestras reporterasBelén Remacha y Marta Borraz.

👉 Preguntas y respuestas sobre las fases con lo que sabemos hasta ahora. Ten cuenta que es orientativo porque faltan los decretos para desarrollar los detalles.

🖌 La línea con las fases en este artículo de gráficos de El País.



📻¿Qué es lo normal? Viene del latín "norma", la escuadra que utilizan los carpinteros para comprobar que una pieza está en ángulo recto. Nuestro periodista Toño Fraguas hace una reflexión sobre la normalidad (vieja o nueva), explicando esto y más en este segmento de RNE. Su sección "Pienso, luego estorbo" siempre es una delicia de escuchar. "A lo largo de la historia, el concepto de lo que es normal y no es normal ha causado mucho sufrimiento", recuerda Toño.



🏳️‍🌈 El Orgullo online. Ante la imposibilidad de celebrar este año la marcha del Orgullo LGTBI, la convocatoria será online, el 28 de junio. El objetivo es "aportar una dosis de energía y un mensaje de superación y resiliencia”, especialmente para las personas que hayan estado solas o confinadas en entornos hostiles.

👉 El doble encierro de vivir con una familia que rechaza al colectivo LGTBI, contado en este reportaje de nuestra periodista Marta Borraz.



🇬🇧 Más muertos en Reino Unido. Más de 26.000 personas han muerto por coronavirus en Reino Unido, que ha superado en fallecidos a España. Las cifras oficiales han empezado a contar los muertos en residencias, no sólo en hospitales como hasta ahora. El Departamento de Salud británico no cree que todavía haya pasado el pico de contagios y muertes para el país. El Gobierno todavía no puede estimar cuándo rebajará las medidas de confinamiento.



🇺🇸 La crisis en EEUU. El PIB de Estados Unidos bajó un 4,8% el primer trimestre de este año. Es el peor dato desde 2008, y lo peor está por llegar porque estos datos sólo incluyen un par de semanas de las medidas de confinamientos en parte del país. El consumo privado, la fuerza de la economía estadounidense, bajó más de un 7%. En el actual trimestre, el PIB puede caer hasta el 30%, según algunas previsiones, un nivel desconocido desde la Gran Depresión. Más de 22 millones de personas se han apuntado al paro en el último mes.



💪🏼 Algo bueno. Una boda en tiempos de aislamiento. Una pareja de Washington se casó en mitad de su calle, los vecinos decoraron los árboles y las aceras y tocaron instrumentos guardando las distancias. Es una calle famosa por sus decoraciones de Halloween.La historia del Washington Postque nos recuerda que la distancia es sólo física, no social.