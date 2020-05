El boletín del coronavirus: quién pasa de fase y cómo, el primer país "sano" de la UE y lecciones de Juan Genovés

📊La tendencia. Otras 138 personas han muerto por coronavirus en España en el último día, según la información publicada este viernes por Sanidad con los datos comunicados por las comunidades autónomas. El dato es mejor desde el lunes pasado, pero hay que vigilar también la cifra de nuevos contagios detectados, que está por encima de 500 en un día.



Cinco comunidades no registraron ningún fallecido en las últimas 24 horas: Euskadi, Galicia, La Rioja, Baleares y Canarias, además de Ceuta y Melilla.



⏩Quién pasa a la siguiente fase. A partir de este lunes 18, habrá reglas de confinamiento más suaves. Así, un 70% de la población estará en la fase 1. El 30% que vive en territorios en la fase 0 tiene también menos restricciones.



Así queda el mapa: Comunidad de Madrid . Sigue en la fase 0.

. Sigue en la fase 0. Cataluña . Las regiones sanitarias de Lleida, Girona y Cataluña central pasan a la fase 1. Barcelona y su área metropolitana siguen en la fase 0.

. Las regiones sanitarias de Lleida, Girona y Cataluña central pasan a la fase 1. Barcelona y su área metropolitana siguen en la fase 0. Comunidad Valenciana . Pasan a la fase 1 los 14 departamentos de salud que se habían quedado en fase 0, incluidas todas las capitales de provincia. Hasta ahora, sólo estaban más avanzadas áreas sanitarias de localidades pequeñas.

. Pasan a la fase 1 los 14 departamentos de salud que se habían quedado en fase 0, incluidas todas las capitales de provincia. Hasta ahora, sólo estaban más avanzadas áreas sanitarias de localidades pequeñas. Andalucía . Pasan a la fase 1 las provincias que quedaban: Málaga y Granada.

. Pasan a la fase 1 las provincias que quedaban: Málaga y Granada. Castilla y León . Pasan a la fase 1 otras 42 zonas básicas de salud, la mayoría pequeñas y rurales, que se suman a las 26 de hace una semana. La más grande que pasa a la fase 1 es la de Ponferrada, en León. Todas las capitales de provincia siguen en la fase 0.

. Pasan a la fase 1 otras 42 zonas básicas de salud, la mayoría pequeñas y rurales, que se suman a las 26 de hace una semana. La más grande que pasa a la fase 1 es la de Ponferrada, en León. Todas las capitales de provincia siguen en la fase 0. Castilla La-Mancha . Albacete, Ciudad Real y Toledo pasan a la fase 1, donde ya estaban las otras dos provincias.

. Albacete, Ciudad Real y Toledo pasan a la fase 1, donde ya estaban las otras dos provincias. Canarias . Las islas de El Hierro, La Gomera y La Graciosa pasan a la fase 2.

. Las islas de El Hierro, La Gomera y La Graciosa pasan a la fase 2. Baleares. La isla de Formentera pasa a la fase 2. 👉 La pieza de nuestra reportera Laura Galaup con más detalles.



🔍 ¿En qué fase está tu municipio? Lo puedes ver en este mapa interactivo que ha hecho nuestro periodista de datos Raúl Sánchez.



¿Qué se puede hacer y qué no en la fase 1? Por ejemplo, puedes ir a otro municipio en tu provincia o área sanitaria, pero tienes que pasear en la franja horaria que te corresponde. Las tiendas pequeñas pueden abrir, pero limitando el aforo al 30%, incluyendo trabajadores.

👉La guía de lo básico que han escrito nuestras reporteras Marta Borraz y Sofía Pérez Mendoza.



¿Qué se puede hacer en la fase 2? Se pueden reabrir los espacios interiores de bares y restaurantes con un tercio del aforo y otras condiciones. También cines, teatros, museos y centros de exposiciones.

🤔Nuestra guía con lo básico.



¿Y qué es la fase 0,5? Es la fase 0 modificada para que se puedan retomar algunas actividades. Pueden abrir los comercios minoristas sin cita individual y los museos con límites de aforo y otras precauciones. En resumen, tiendas sí, terrazas y reuniones de personas que no conviven, no. Aquí lo explicamos.

Por cierto, la posibilidad de abrir no significa que los establecimientos vayan a abrir. Por ejemplo, los museos de Barcelona todavía no abrirán el lunes porque no tienen las medidas de separación e higiene adecuadas.



👀 Cuidado con la desescalada. Canarias, una de las comunidades con menos casos, tiene más contagios detectados. Su tasa de contagio está ahora por encima de 1 y de la media nacional.



🛬 Menos conexiones internacionales. Los vuelos procedentes de fuera de España sólo podrán aterrizar en los aeropuertos de El Prat, Barajas, Gran Canaria, Málaga y Palma de Mallorca. Y los barcos que vengan del extranjero sólo podrán llegar a los puertos de Barcelona, Bilbao, Las Palmas de Gran Canaria, Málaga, Palma de Mallorca, Tenerife, Valencia y Vigo. Se trata de los puntos de entrada con capacidad "de atención a emergencias de salud pública". Los viajeros que lleguen ya deben guardar 14 días de cuarentena en su domicilio o alojamiento y estar localizables para las autoridades.



🇸🇮 Eslovenia, el primero "sano". El Gobierno esloveno es el primero de la UE en declarar "el fin" de este primer brote de coronavirus. Tras menos de siete casos detectados al día en las últimas dos semanas y dos meses de medidas de aislamiento, Eslovenia da por superado el brote. Aun así, los ciudadanos están obligados a llevar mascarillas en espacios públicos, mantener la distancia de seguridad y las medidas de higiene, y sólo abrirán parte de los colegios y hoteles. No se permite la entrada al país de nadie de fuera de la UE ni de ningún viajero con síntomas. Eslovenia ha tenido más de 1.400 casos y 103 muertos.



🇩🇪 Extremistas alemanes. Las protestas contra las medidas de aislamiento físico en Alemania son muy minoritarias y la gestión de la canciller Angela Merkel tiene un apoyo amplio, pero la minoría es ruidosa y variada. Ana Carbajosa, la corresponsal en Berlín de El País, ha cubierto sus protestas y ha encontrado una mezcla de neonazis, antisemitas y antivacunas. Aquí el reportaje.



🚨 La crisis en Latinoamérica. Varias de las grandes ciudades latinoamericanas ya tienen niveles de contagio y de mortalidad como las europeas en lo peor de este brote, según un análisis con los datos disponibles del New York Times. Las muertes en Lima, Manaos o Guayaquil siguen una trayectoria parecida a París, Londres o Madríd. El artículo (en español).

👉 Nuestro reportaje sobre el confinamiento en Colonia Dignidad, una comunidad fundada por un militar nazi en Chile y que ahora ha sufrido decisiones impuestas por su ex guardaespaldas.



💪🏼 Algo bueno. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) está desarrollando filtros antivíricos y biodegradables para mascarillas. Esto será esencial, por ejemplo, para que cualquiera sencilla pueda ser más eficaz para combatir el coronavirus, incluso las mascarillas de algodón y otros tejidos que se puedan reutilizar con filtros nuevos. El objetivo es que sean filtros de máxima protección, FFP2 y FFP3. Lo explica la agencia SINC.