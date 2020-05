El boletín del coronavirus: dos comunidades cautas, estado de alarma hasta el 24 de mayo y controles de temperatura en Heathrow

📊La tendencia. 244 personas han muerto por coronavirus en España en el último día, según la información publicada ayer por Sanidadconlos datos comunicados por las comunidades autónomas. En los dos últimos días ha vuelto a subir el número de personas fallecidas, que se concentran en Cataluña y Madrid. Fernando Simón, jefe del centro de coordinación de emergencias sanitarias, aseguró ayer que los repuntes son "ondulaciones habituales", pero la tendencia a la baja se mantiene en la mayor parte de España.



🤔Quién quiere pasar a la fase 1. Sanidad está evaluando la información que han mandado las comunidades para pedir rebajar las medidas de confinamiento el próximo lunes 11 de mayo. La decisión final depende del ministro, Salvador Illa, que publicará una orden después de la reunión con las comunidades y un equipo técnico de una docena de personas.



Cataluña y Castilla y León han sido las más cautas. Ambas comunidades han pedido que pasen a la fase 1 sólo algunos territorios más rurales.



La Comunidad de Madrid, que ha sido la región más afectada de España por la epidemia, dice que quiere pasar a la siguiente fase ya pese a que la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, reconoció unas horas antes que las UCIs no tienen ahora la disponibilidad necesaria.



También han dicho que quieren a la siguiente fase ya los gobiernos del resto de las comunidades. Sanidad ya se ha reunido (virtualmente) con Andalucía, Galicia, Castilla La Mancha y Canarias. Aquí nuestro reportero José Antonio Luna ha recogido las peticiones por comunidad.



👉 Nuestro reportero Raúl Rejónexplica aquí cómo es el proceso para pasar de fase.



📃¿Y cómo es la fase 1? Es la que ya viven El Hierro, La Gomera, La Graciosa y Fuerteventura. Se permiten las reuniones de familiares y amigos hasta un máximo de 10 personas y siempre manteniendo las distancias y protocolos de higiene. Se pueden abrir las terrazas con hasta un 50% de su capacidad. Se pueden abrir los hoteles con límites de aforo y sin el uso de zonas comunes. Aquí la orden ministerial que se publicó en el BOE para las islas que entraron en esta fase el lunes pasado.



🚨Se amplía el estado de alarma. El Congreso aprobó ayer la petición del Gobierno de extender la declaración del estado de alarma hasta el 24 de mayo para poder seguir aplicando las restricciones de movilidad y la coordinación de las decisiones de Sanidad.



👴🏻Más investigaciones en residencias. La Fiscalía ya ha abierto 115 investigaciones penales por posibles negligencias en residencias de mayores. De ellas, la mayoría, 61, están en la Comunidad de Madrid. La siguiente comunidad con más casos investigados es Cataluña, con 26.



✈️ Controles de temperatura en Heathrow. Este aeropuerto de Londres va a empezar en las próximas dos semanas un experimento de control de temperatura de pasajeros con sensores. La prueba se hará en las llegadas de la terminal 2 como parte de los preparativos para intentar retomar la actividad aérea. Ya se están haciendo controles de temperatura en puertas para vuelos a países donde es un requisito. Estos controles también se están haciendo en aeropuertos canarios.



🗞 El futuro de las redacciones. En eldiario.es seguimos trabajando en remoto, decidiendo los temas en nuestros grupos de mensajería y haciendo las reuniones por videoconferencia. Es improbable que volvamos a nuestra querida redacción en el centro de Madrid tal y como está diseñada, con un espacio abierto, grifos que se cierran con la mano y poca ventilación. Son los retos de todas las redacciones del mundo. En una nota enviada a la plantilla, el editor del New York Times ya ha anunciado que el equipo no volverá a la redacción al menos hasta septiembre y que el periódico ya está trabajando en una "visión a largo plazo" para mejorar el trabajo en remoto.



🇸🇪 El mito de Suecia. Varios lectores me habéis preguntado por el caso de Suecia, que ha decidido hacer recomendaciones de distanciamiento físico, pero no imponer tantas restricciones como sus vecinos. El resultado es que tiene la tasa de mortalidad más alta de los países nórdicos y que la tasa de inmunidad del 25% de la población que supuestamente ha conseguido (los tests no son ni suficientes ni del todo fiables tampoco allí) no es suficiente para parar la epidemia. La incidencia de la epidemia ha sido más baja que en el centro y el sur de Europa, pero eso tiene que ver también con otros factores como la densidad y el nivel de turistas. Aquí la pieza que publicamos a principios de abril comparando los planes de Dinamarca, Noruega y Suecia. Y aquí un artículo de opinión del New York Times (en inglés) subrayando los límites del modelo sueco.



🎧Un podcast. La Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard tiene un podcast y acaba de colgar un episodio en español. Trata los efectos del coronavirus en personas con enfermedades crónicas previas. Aquí se puede escuchar.



💪🏼 Algo bueno. Un proyecto de grupo de estudiantes y un profesor de Físicas de la Universidad Complutense de Madrid ha ganado un hackathon de la UNESCO para detectar la gravedad de pacientes sospechosos de coronavirus analizando sus radiografías rápido gracias a la inteligencia artificial. Se llama X-COV y está abierto para todos, pero sus creadores advierten que la herramienta debe ser utilizada con precaución hasta que esté validada. Lo cuenta nuestra reportera Laura Galaup en este artículo.