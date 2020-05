El boletín del coronavirus: en qué fase estarás desde el lunes, consejos de Luis Rojas Marcos y un poco de claqué

📊La tendencia. Al menos 56 personas más han muerto por coronavirus en España en el último día, según la información publicada ayer por Sanidad con los datos comunicados por las comunidades autónomas.



La evolución de los últimos cuatro días es mejor que la de los anteriores, pero los retrasos de notificación en Cataluña y Madrid impiden tener un panorama completo.



La incidencia de la epidemia en los últimos siete días muestra una evolución favorable en toda España. Ha habido "pequeños brotes" nuevos en Soria y Teruel, pero, según Fernando Simón, jefe del centro de coordinación de emergencias sanitarias, ha sucedido en zonas concretas y la situación está controlada.



📶 España 1, España 2. Las restricciones de movimiento se siguensuavizando en todo el país mientras se controla la epidemia. Éstas son las zonas que pasan de fase a partir de este lunes 25. Comunidad de Madrid : pasa a fase 1.

: pasa a fase 1. Cataluña : Barcelona y su área metropolitana pasan a fase 1. Las zonas sanitarias de Terres de l’Ebre. (Tarragona), Camp de Tarragona y Alt Pirineu-Aran (Lleida) pasan a fase 2.

: Barcelona y su área metropolitana pasan a fase 1. Las zonas sanitarias de Terres de l’Ebre. (Tarragona), Camp de Tarragona y Alt Pirineu-Aran (Lleida) pasan a fase 2. Castilla y León : las capitales de provincia y las áreas sanitarias más pequeñas que faltaban pasan a fase 1.

: las capitales de provincia y las áreas sanitarias más pequeñas que faltaban pasan a fase 1. Castilla La-Mancha : Cuenca y Guadalajara pasan la fase 2.

: Cuenca y Guadalajara pasan la fase 2. Andalucía : todas las provincias menos Málaga y Granada pasan a fase 2.

: todas las provincias menos Málaga y Granada pasan a fase 2. Murcia : pasa a fase 2 toda la región menos el municipio de Totana por un brote localizado.

: pasa a fase 2 toda la región menos el municipio de Totana por un brote localizado. Galicia , Asturias , Cantabria , Euskadi , La Rioja , Navarra , Aragón , Extremadura , Ceuta y Melilla: pasan a fase 2.

, , , , , , , , y pasan a fase 2. Canarias y Baleares: pasan a fase 2 las islas que faltaban. 👉 Nuestras guías sobre la fase 1 y la fase 2

👉 Más detalles de las fases y restricciones por comunidad

🔍 En qué fase está tu municipio y por dónde puedes moverte



ℹ️ Que se puedan retomar actividades no significa que se vaya a hacer de manera inmediata. Por ejemplo, algunas comunidades están siendo más cautas en la apertura de espacios públicos grandes, como los museos o los cines, o el aforo de bares y restaurantes.

ℹ️La duración mínima recomendable de cada fase debe de ser de dos semanas para observar si la relajación de las medidas ha tenido efectos en la expansión del virus. Estaba desde el principio en el plan de "desescalada", aunque algunas provincias y comunidades tratan de acelerar.



👀Consejos de Luis Rojas Marcos. El psiquiatra y gestor de hospitales en Nueva York le cuenta a la periodista Emma Reverter en esta entrevista qué hacer en este tiempo incierto. Aconseja centrarse en rutinas diarias, controlar lo que se pueda, hacer ejercicio y lo que llama "viajar en el tiempo". Es decir, "imaginar el futuro y recordar el pasado. Nos ayuda proyectar y decirnos a nosotros mismos que esta situación es temporal y que la superaremos". "Siempre digo a mis pacientes que la resiliencia es una mezcla de resistencia y de flexibilidad. Encajas el golpe y con el tiempo consigues sobreponerte e incluso ser más fuerte y positivo", dice Rojas Marcos.



📲Hacer exámenes sin recursos. Por toda España, estudiantes se enfrentan a los exámenes sin ordenadores, sin conexión a internet y otros recursos básicos. Dependen de grupos de vecinos que prestan sus casas con conexiones o de móviles no ideales para trabajar. Este reportaje de Gabriela Sánchez cuenta el caso de Madrid aunque los problemas se repiten por toda España. La Comunidad ha repartido 4.500 tabletas y 1.000 tarjetas SIM para familias con menos recursos, pero los colectivos de vecinos, las ONG y los centros educativos siguen detectando casos sin cubrir.



🛂 Cuarentena para viajar a Reino Unido. Cualquier viajero, británico o no, que llegue al Reino Unido a partir del 8 de junio tendrá que hacer una cuarentena en su domicilio o alojamiento durante 14 días. Es más dura de la que impone España a los viajeros porque prohíbe salir también para comprar comida o medicinas (a no ser que sea imposible hacerlo de otra manera). El Gobierno británico revisará la situación a finales de junio. Los transportistas, personal médico y temporeros no tendrán que cumplir esta cuarentena.



🇬🇧 Bristol para los peatones. La ciudad del suroeste de Inglaterra ha anunciado que cerrará el centro histórico al tráfico de coches de manera permanente para facilitar la movilidad de los peatones y las bicis como manera de mantener las distancias y mejorar la seguridad para atraer turistas. "Tenemos el reto inmediato del Covid ahora. Pero también tenemos los retos que teníamos antes. No sólo debemos orientarnos alrededor de la crisis, sino asegurarnos de que estamos pensando en la recuperación al otro lado", dijo el alcalde.



👉 Por cierto, el Gobierno británico ha compartido un truco útil para entender cuánto son los dos metros que hay que mantener de distancia: imagina, por ejemplo, que entre otra persona y tú tiene que haber dos bancos, tres neveras o cuatro sillas.



💪🏼 Algo bueno. Dos investigaciones con macacos muestran que sí desarrollan niveles de inmunidad tras pasar la enfermedad o recibir una vacuna. Los trabajos, dirigidos por investigadores de la Universidad de Harvard, ofrecen esperanza. Han probado seis candidatas a vacuna. La gran duda sigue siendo cuánto dura esa protección. Lo explica esta pieza de la Agencia Sinc.



👉 Las candidatas a vacuna siguen avanzado. Los resultados del primer ensayo en personas sanas con la candidata a vacuna de China son positivos, según la explicación de los investigadores del proyecto en la publicación médica The Lancet. Los más de un centenar de voluntarios que recibieron dosis desarrollaron un nivel "moderado" de inmunidad y reacciones adversas leves como fiebre, fatiga y dolor muscular. Ahora ampliarán los tests a otras 500 personas.