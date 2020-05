El boletín del coronavirus: el debate de la vuelta a las aulas, el cubículo como solución y los autocines

📊La tendencia. 185 personas han muerto por coronavirus en España en el último día, según la información publicada ayer por Sanidadconlos datos comunicados por las comunidades autónomas. Esto supone un repunte respecto al día anterior, pero la tendencia a la baja se mantiene esta semana, según dijo Fernando Simón, jefe del centro de coordinación de emergencias sanitarias.



Simón también insistió en que la bajada ahora no significa que no haya riesgo de rebrote. Lo fundamental es eliminar los contactos de riesgo, mantener el lavado de manos y la "etiqueta respiratoria" (toser en el codo, desechar los pañuelos, lavarse las manos).



🚸 La vuelta al cole. Será en septiembre, si la epidemia está controlada, con condiciones de higiene y distanciamiento en las aulas y en el recreo. La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha sugerido limitar las aulas a la mitad de alumnos y convertir parte de las clases en virtuales, pero queda mucha negociación por delante con las comunidades autónomas, que tienen las competencias en materia educativa. Aquí la entrevista del Heraldo de Aragón donde la ministra lo explica.



👉 La ciudad de Nueva York ha repartido iPads gratis a todos los estudiantes con problemas de acceso a internet o falta de equipos. Aquí la web de información del Ayuntamiento de Nueva York en español sobre el aprendizaje remoto.

👉 Un artículo de Jeb Bush (en inglés) sobre cómo tiene que cambiar la educación y la inversión necesaria para conseguirlo. Dos aspectos interesantes: formar a los profesores para la educación a distancia y desplegar planes especiales para niños cuya primera lengua no sea la del país o que tengan otras dificultades.

👉Las universidades catalanas ya estiman que perderán entre un 10% y un 30% de las matriculaciones, como nos cuenta nuestro reportero Pau Rodríguez.



¿Desde cuándo circula el coronavirus? La Organización Mundial de la Salud ha recomendado a los países que revisen los casos de neumonías de causa no identificada del año pasado, antes de la primera alerta de China del 31 de diciembre. Francia acaba de identificar un caso de coronavirus tras estudiar una prueba del 27 de diciembre. En el norte de Italia ya hubo un aumento de casos de neumonía desde el otoño. Una mujer de Milán que pasó una supuesta pulmonía y fue atendida el 22 de diciembre ha dado ahora positivo en anticuerpos del coronavirus.

👉Todo esto vuelve a reabrir la cronología del coronavirus, como contamos en esta pieza.



👩🏻‍💻Cómo cambiar las oficinas. “No podemos pedirles a los empleados que vuelvan a la misma oficina", dice una vicepresidenta de Knoll, especializada en muebles de oficina en este artículo. Algunas reflexiones de diseñadores y arquitectos para las oficinas para garantizar la distancia entre personas pasan por cubículos, mamparas de separación en las reuniones, ventanas abiertas, cambio en la dirección de la ventilación y menos personas trabajando a la vez. Una de las conclusiones es que el teletrabajo será la mejor opción todo lo que sea posible y que se acabaron por ahora las oficinas modernas de espacios abiertos.



📽Los rodajes de series siguen. Grabando en ciudades y países considerados seguros donde haya pocos casos, controles sanitarios y acceso a tests. Por ejemplo, ahora hay rodajes de Netflix en Islandia, Japón y Corea del Sur. Y la plataforma cree que podrá rodar en julio en lugares como Noruega. Lo ha contado el jefe de contenidos, Ted Sarandos, en Los Angeles Times.



🚴‍♀️ Fechas para la Vuelta. El torneo ciclista español tiene una nueva fecha posible: del 20 de octubre al 8 de noviembre, si la epidemia lo permite. El recorrido también cambia respecto al plan inicial de empezar en Países Bajos: arrancaría en Irún y terminaría en Madrid.



🇬🇧 El país europeo con más muertos.Más de 32.000 personas han muerto por coronavirus en Reino Unido, que ya ha superado a Italia en fallecidos en esta pandemia. Es el segundo país con más muertos después de Estados Unidos, si bien los datos entre países son difíciles de comparar porque no todos cuentan de la misma manera.



💪🏼 Algo bueno. Un grupo de investigadores de la Universidad de Utrecht dicen haber descubierto un anticuerpo que impide que el virus SARS-CoV-2 (el coronavirus que nos ocupa) infecte células cultivadas. Es el primer paso para desarrollar un anticuerpo para un tratamiento y/o una vacuna contra la enfermedad.