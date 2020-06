El boletín del coronavirus: la nueva desescalada, perros que detectan el virus en Finlandia y una idea para reorganizar el trabajo

📊La tendencia. Ayer no hubo notificación de ninguna persona muerta el domingo por coronavirus, según la información publicada por Sanidad con los datos comunicados por las comunidades autónomas. Puede haber retrasos, pero es el primer día que sucede algo así desde que estalló la epidemia. Al menos 35 personas han fallecido en la última semana.



En los últimos siete días se han detectado 2.760 nuevos contagios, entre ellos 71 el domingo, el nivel más bajo desde el 6 de marzo. Este lunes sólo tres comunidades han notificado más de 10 casos: Cataluña, Madrid y Castilla y León.



Ahora lo que más preocupa a Sanidad son los brotes locales y, sobre todo, la capacidad de detectarlos a tiempo, como explica nuestra reportera Marta Borraz en esta pieza. En Totana, Ceuta y Lleida, según el Ministerio, la detección precoz ha funcionado. Las ciudades grandes suponen un reto mayor.



🚥La nueva desescalada. Los planes para rebajar medidas se han acelerado en España. El próximo lunes parte de las comunidades retomarán sus poderes e incluso el Gobierno central dice ahora que podrían permitir los viajes entre territorios en la misma fase. Para toda España, a partir del 21 de junio, la fecha límite para la última prórroga del estado de alarma que el Gobierno pedirá este miércoles, las restricciones que queden dependerán de las comunidades.



Las voces expertas a las que recurrimos habitualmente están preocupadas por la aceleración y ven insuficiente tres semanas para que se permitan traslados desde zonas de alto riesgo como Madrid y Barcelona. Temen que se estén tomando decisiones por presiones políticas, como cuenta nuestra reportera Belén Remacha en esta pieza.



🥼Buen estudio. Algo que España ha hecho antes y mejor que otros países es el estudio para estimar cuántas personas han tenido el virus hayan notado síntomas o no. Por dimensión y precisión, todavía no hay equivalentes en otros países, aunque los habrá en Estados Unidos y en Italia. Aquí un artículo de la revista especializada The Scientist con alabanzas de investigadores al estudio español. Y aquí una entrevista que le han hecho nuestros colegas de ileon.com a la directora del estudio del Instituto de Salud Carlos III, Marina Pollán.



🗳Cómo votar. Las elecciones el 12 de julio en Galicia y País Vasco serán una prueba de adaptación a la epidemia. Ya tenemos detalles sobre algunas indicaciones para las de Euskadi. El llamamiento al voto por correo está funcionando y ya se ha "multiplicado por ocho" la demanda en los primeros días. También se ha acordado abrir más centros de votación para evitar aglomeraciones. Los candidatos no pueden entregar folletos ni estrechar manos o dar besos. Lo cuentaIker Rioja en esta pieza.



🐕 Perros que diagnostican. Los perros rastreadores ya ayudan a combatir otras enfermedades, y los primeros ejercicios de formación para detectar el coronavirus son prometedores. La Universidad de Helsinki dice que los perros son capaces de oler el virus en sustancias humanas como la orina.



🇺🇸Dos tragedias. Las dos tragedias que vive ahora Estados Unidos, la del coronavirus y la de la tensión racial por la violencia policial, tienen conexiones. La desigualdad también se refleja en los datos de la epidemia, que afecta desproporcionadamente a los negros y a los hispanos. Por ejemplo, los negros son el 13% de la población de Estados Unidos, pero suponen el 27% de los muertos por coronavirus, como muestra esta herramienta para seguir los datos de los estados que ofrecen los casos con estos detalles.



Además, las autoridades sanitarias alertan que las protestas masivas, pueden provocar otra ola de contagios cuando Estados Unidos sigue sin contener la primera. Muchas de las protestas están sucediendo en grandes ciudades, principal foco de contagio, como Nueva York, Chicago o Los Ángeles.



💪🏼 Algo bueno. Varios estudios apuntan a que la epidemia se expande por la acción de los "supercontagiadores", que por su genética o su tipo de actividad social contagian a la mayoría. Esto es una buena noticia porque, si se detectan pronto los focos y se rastrean los contactos de los infectados, es más fácil parar la epidemia. Mientras sabemos más de estos supercontagiadores, el rastreo de contactos y la prevención de situaciones de riesgo, como las aglomeraciones, son las herramientas esenciales. Lo explica la agencia científica SINC en esta buena pieza de Mónica G. Salomone.