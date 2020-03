El boletín de hoy: la nueva vida, el estado de alarma en la práctica

🚨Los detalles de las medidas del estado de alerta.



Se limitan los movimientos en toda España. Sólo se podrá salir de casa o "circular por la vías de uso público" para comprar "alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad", ir al hospital, ir al trabajo en caso de que se preste un servicio esencial que no se puede hacer en remoto, volver a la residencia habitual; cuidar a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables; ir al banco o "por causa de fuerza mayor o situación de necesidad"; y "cualquier otra actividad de análoga naturaleza debidamente justificada". Esto incluye sacar al perro. Los vehículos privados se podrán utilizar para estas tareas y para repostar en gasolineras o estaciones de servicio".



Las tiendas, cerradas.Todas menos tiendas de alimentación, farmacias, ópticas, tiendas de prensa, combustible, peluquerías y tintorerías. Se prohibe el consumo de alimentos en cualquier tienda. Quedan suspendidas las actividades educativas en todos los niveles.



El despliegue para aplicar las medidas. Todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los de las comunidades autónomas estarán desplegadas bajo el mando del ministro Fernando Grande-Marlaska para hacer cumplir las obligaciones que dicta el decreto.



La autoridad competente. A partir de hoy, la autoridad competente en todo el territorio es el Gobierno central. "La autoridad competente en todo el territorio será el Gobierno de España", dijo Pedro Sánchez anoche. Las decisiones las tomarán los ministros de Defensa, Interior, Transportes y Sanidad.



Cancelados todos los eventos. Se suspenden todos los eventos deportivos y culturales. No podrán abrir cafeterías ni restaurantes. Suspendidas las verbenas, desfiles y fiestas populares.



Medios sanitarios. Todos los sanitarios quedan bajo las órdenes directas del ministro de Sanidad. Todos los medios sanitarios públicos y privados quedan a disposición del ministro de Sanidad. El ministro de Sanidad podrá intervenir fábricas, industrias de cualquier naturaleza.



Transporte. Se reducen a las operaciones en 50% en trenes, autobuses y aviones. La excepción son los trenes de cercanías. Las autoridades garantizan el transporte de mercancías. La oferta de reserva para viajeros se reduce un tercio. El Gobierno garantiza el suministro de electricidad y alimentación.



Mientras tanto, en Madrid. Cualquier grupo de personas es un posible foco de contagio. También los parques de la ciudad o el parque natural de Guadarrama. El Ayuntamiento y la Comunidad han clausurado todas esas zonas públicas. Y piden que los madrileños no se agolpen en los supermercados creando situaciones de riesgo.



