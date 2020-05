El boletín del coronavirus: casos importados, los sanitarios infectados y una idea para abrazarse

📊La tendencia. Al menos otras 39 personas han muerto por coronavirus en España en la última semana, según la información publicada este viernes por Sanidad con los datos comunicados por las comunidades autónomas.



En los últimos siete días se han detectado 2.951 casos nuevos, entre ellos 187 en el último día. Los contagios más recientes son menos: hay 1.061 casos de personas infectadas que empezaron a tener síntomas en las últimas dos semanas. La epidemia sigue concentrada en Madrid y Catalunya.



🥼Los sanitarios. El Ministerio de Sanidad informó este viernes de que ha habido 51.482 casos confirmados de sanitarios infectados por coronavirus desde que empezó la pandemia. Entre estos casos, 63 personas han fallecido.



🔬Más tests. Desde el 11 de mayo, el 85% de los pacientes con síntomas sospechosos de coronavirus que han acudido a los centros de salud han sido testados, según dijo este viernes Fernando Simón, jefe del centro de coordinación de alertas sanitarias. Además, sólo el 11% de los contactos identificados de las personas que han dado positivo se han contagiado.



🛃Casos importados. Se han identificado 29 casos de coronavirusimportados de otros países a través de viajeros que han llegado en las últimas semanas a España, entre ellos viajeros de Estados Unidos que ahora están en Valencia.



La UE todavía no ha acordado protocolos de viaje, pero se están valorando formularios sanitarios, controles de temperatura e incluso tests de pasajeros al aterrizar. Lo explica Andrés Gil, nuestro corresponsal en Bruselas, en esta pieza.



💶 El ingreso mínimo vital. La renta mínima estaba en los planes del Gobierno, pero su aprobación se ha acelerado por la crisis del coronavirus. La renta mínima, parecida a la que existe en Navarra y Euskadi, está entre 461,50 a 1.015 euros al mes (según el número de personas en el hogar). Puede complementar ingresos y las comunidades pueden añadir otras ayudas. El Gobierno dice que beneficiará a cerca de 850.000 hogares en España. Se empezará a cobrar a partir del lunes 1 de junio.



👉 Las claves de quién y cómo puede recibir esta ayuda explicadas por nuestras reporteras Marina Estévez Torreblanca y Laura Olías.



🚦Semáforos para la playa. El Ayuntamiento de Salou, en Tarragona, colocará sensores en la arena para calcular las personas presentes y alertará de la prohibición o no de pasar con semáforos en el paseo marítimo. Lo cuenta El País.



🇬🇷Grecia abre para 29 países. A partir del 15 de junio, aceptará la entrada de turistas de 29 países, entre los que no está España. Tampoco Reino Unido, Italia o Francia, los más afectados en Europa. Grecia revisará su lista el 1 de julio.



🇵🇹Brote en Lisboa. Portugal sigue siendo uno de los países menos afectados por el coronavirus, pero un brote en Lisboa ha hecho que el país registre su mayor número de infectados de las últimas tres semanas. Entre el jueves y el viernes, 350 nuevos contagios, más del 90% en Lisboa. Esto podría retrasar la relajación de restricciones para la ciudad.



🏹Cómo ha cambiado el mundo. Contado con 54 detalles con una lista de palabras a modo de ilustración muy sencilla en esta pieza. Uno de los resúmenes más brillantes que he visto. De Larry Buchanan, editor gráfico del New York Times.



💪🏼 Algo bueno. Los relojes y pulseras inteligentes nos pueden ayudar en esta epidemia. Hay varios experimentos con los aparatos que ya leen nuestras pulsaciones o nuestros pasos al día y que tal vez podrían medir la temperatura y otras señales para alertarnos de síntomas tempranos de coronavirus. Todavía falta información para tener claros los umbrales que indican la infección, pero saber antes es una de las formas de proteger nuestra salud y la de los demás.