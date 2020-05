El boletín del coronavirus: más instrucciones para el paseo, cómo se preparan los aviones e inspiración para caminantes

"Me fui al bosque porque quería vivir deliberadamente, para afrontar sólo los hechos esenciales de la vida". Eso escribía Henry David Thoreau, el poeta y filósofo que se fue a una cabaña junto al estanque Walden, en Massachusetts, en el siglo XIX. Ahora que volvemos a caminar por el gusto de caminar tal vez sea un buen momento para pensar en qué es "vivir deliberadamente". Vivir para que cada momento tenga significado, tenga intención. Y no olvidarlo.



