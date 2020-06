El boletín del coronavirus: los rebrotes que preocupan, el aviso de Nueva Zelanda e ideas de Harvard para la educación online

📊La tendencia. Al menos 30 personas han muerto por coronavirus en España en la última semana y 1.578 han sido diagnosticadas, según la información publicada ayer por Sanidad con los datos comunicados por las comunidades autónomas. La mayoría de las 97 personas hospitalizadas en siete días están en Madrid, Castilla y León y Catalunya, por este orden.



⚠️La pandemia crece en el mundo. La epidemia de coronavirus sigue creciendo en el mundo, con más de 140.000 nuevos contagiosregistrados este miércoles, sobre todo en América del Norte y del Sur. También hay una nueva ola de casos en China e Irán, donde fueron los primeros brotes este invierno.



"Nos preocupa a todos", dijo ayer Fernando Simón, jefe del centro de coordinación de alertas sanitarias, sobre los nuevos brotes en China. "Es un reflejo de lo que podría pasar en cualquier otro país".



👉 Una decena de países registran rebrotes, como explican en esta pieza nuestros reporteros Icíar Gutiérrez y Javier Biosca.



⏩Fase 3 para Barcelona y Lleida. Desde hoy, Barcelona, su área metropolitana, y Lleida pasan a la fase 3, donde ya estaba el resto de Catalunya. Esto permitirá los viajes en toda la comunidad ya en lugar de esperar al domingo, cuando decae el estado de alarma en toda España.



👉Homenaje el 16 de julio. Ese día se celebrará un acto solemne en recuerdo de las víctimas del coronavirus hasta ahora y de agradecimiento a quienes luchan en primera línea contra la pandemia. Será en la plaza de la Armería del Palacio Real en Madrid. Además de los representantes del Gobierno, los partidos y la Casa Real, estarán los presidentes de las tres instituciones de la UE y el director de la OMS.



👩🏻‍💻Teletrabajo para funcionarios. A partir del lunes, con el final del estado de alarma, los funcionarios del Estado podrán trabajar desde casa hasta cuatro días a la semana, según un acuerdo de la Administración con los sindicatos. Dependerá de los puestos y la organización de cada departamento. Tendrán prioridad los funcionarios vulnerables al coronavirus por edad o condición médica o que tengan personas a su cargo, que podrán pedir trabajar a distancia cuatro días a la semana. El resto podrán teletrabajar uno, según nos cuenta nuestra reportera experta en información laboral Laura Olías.



💶 Ayudas para vehículos eléctricos. Ya está publicada en el Boletín Oficial del Estado la orden con ayudas de 100 millones de euros para la compra de cualquier vehículo eléctrico, pero también para ayuntamientos y empresas que construyan carriles bici o fomenten el uso del transporte público. Aquí lo explica Civio.



🇳🇿 Lecciones de Nueva Zelanda. Nuestra reportera Icíar Gutiérrez ha entrevistado a Michael Baker, asesor científico del Gobierno de Nueva Zelanda, que ha sido un ejemplo de control y eliminación casi total del virus. Su confinamiento estricto y temprano y el cierre de fronteras fueron clave. Una de las políticas que está aplicando ahora es no abrir las fronteras a países que no hayan eliminado el virus. Y eso que el turismo es una gran fuente de ingresos para Nueva Zelanda. Es lo contrario de lo que estamos haciendo en España y en el resto de Europa. Aquí puedes leer la entrevista.



🇺🇸Un mitin peligroso. El presidente Donald Trump insiste en organizar este sábado un mitin en un pabellón de Tulsa, en Oklahoma. Las autoridades sanitiarias de la ciudad le suplican que no lo haga o traslade el evento a un lugar exterior, más seguro. La epidemia está empeorando en la ciudad, como en gran parte del país.



🎓Ideas de Harvard las clases online. El profesor Bharat Anand lleva años trabajando en la educación online en Harvard. Pocas universidades tienen tantos recursos, pero en esta entrevista (en inglés) hay lecciones útiles para preparar el próximo curso. Uno de los puntos esenciales es aprovechar las herramientas para que los estudiantes intervengan más en las clases, incluso más de lo que lo hacen de manera presencial. Con chats y otros añadidos. Harvard también ha aprovechado estos meses para preguntar a sus profesores sobre cómo mejorar la experiencia online. Otras claves: acortar las sesiones para evitar la fatiga, utilizar la flexibilidad para meter a más profesores, ex alumnos y otros participantes en las clases, y hacer sesiones más globales



💪🏼 Algo bueno. La investigación española ayuda en la lucha contra el coronavirus. La idea de usar la dexametasona, un fármaco barato y accesible, para mejorar la asfixia grave que produce la inflamación de los pulmones, como la que causa el coronavirus, surgió en España hace siete años. Un grupo de 20 médicos publicaron sus hallazgos tras un lustro de recopilación de datos en la revista científica The Lanceteste febrero. La dexametasona reduce la mortalidad en pacientes de coronavirus con afecciones respiratorias graves, según un ensayo clínico en los hospitales de Reino Unido coordinado por la Universidad de Oxford. Lo cuenta en este artículonuestro reportero Raúl Rejón.