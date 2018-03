El comité de empresa asturiano de Alcoa llama a Soria "el ministro liquidador"

La respuesta del ministro de Industria en el Congreso sobre la crisis abierta en la multinacional Alcoa, a consecuencia de la primera subasta eléctrica, no ha gustado al comité de empresa de Avilés. José Manuel Soria responsabilizó a la compañía de aluminio de ser la única responsable de no obtener las bonificaciones, "por ser poco activa, por no decir nada" en la subasta.

El presidente del comité de empresa de Asturias, Daniel Cuartas, ha instado a Soria "a que cumpla de una vez con su trabajo, porque más que un ministro de Industria, parece un ministro liquidador". José Manuel Soria dijo que "lo que hay que explicar es por qué de las tres fábricas en una adoptó estrategia y obtuvo lo que quería, y en cambio, en las otras dos, la de Avilés y la de La Coruña, la estrategia fue muy poco activa, por no decir nada".

El Gobierno asturiano y los sindicatos han exigido al ministro que publique ya en el BOE los términos y la fecha de la segunda subasta eléctrica para terminar con esta incertidumbre. Primero fue el presidente del Ejecutivo, Javier Fernández, quien reclamó en Madrid la publicación de la orden ministerial, y después el secretario general de CCOO-Asturias, Antonio Pino.