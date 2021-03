"15", un cómic para recordar que no es fácil ser bueno en un mundo de horror

Madrid, 28 mar (EFE).- El guionista David Muñoz se fijó en un hecho "concreto" de la Guerra Civil española, un tiroteo protagonizado por un chico de 15 años y un grupo de milicianos, y en el cómic "15", dibujado por Andrés G. Leiva, lo ha convertido en algo "excepcional" con este mensaje: "No es fácil ser bueno en un mundo rodeado de horror".

Madrid, verano de 1938. Esta es la fecha en la que arranca esta novela gráfica publicada por Astiberri en la que Muñoz y G. Leiva reconstruyen unos días en los que los bombardeos destruían la capital de España y los tiroteos eran una suerte de banda sonora.

Y precisamente uno de ellos, el que protagoniza Alejandro, un joven de 15 años hermano de un falangista muerto, con un grupo de milicianos es el que llamó la atención a David Muñoz (Madrid, 1968) mientras leía un blog sobre la Guerra Civil que hablaba de los "Pacos", los francotiradores que había en Madrid.

Un hecho del que se "desconoce casi todo", cuenta Muñoz a Efe, y que le llamó "la atención", así que se puso manos a la obra convencido de que "a un suceso, cuando pones el foco, lo conviertes en algo excepcional".

"Era una cosa más de las que ocurría durante la guerra y a la que no se le daba demasiada importancia porque estaban cayendo obuses sobre la Gran Vía, así que el hecho de que hubiera un tiroteo entre milicianos y un niño no era importante. Y una de las cosa que más me atrajo fue poner el foco en esa historia pequeña que resumía cosas importantes de cómo había sido la guerra", explica.

Pero Muñoz ha ido más allá y en este cómic no es ese niño, Alejandro, el auténtico protagonista, ya que es "una historia de venganza de alguien cegado por las emociones", sino ese grupo de milicianos y sus sentimientos ante esa situación en la que sus mandos ordenan que maten al menor.

"Y ahí estaba el conflicto -añade-, en cómo un hombre que quiere ser bueno se ve obligado a tomar una decisión muy difícil en un contexto en el que es muy complicado hacer lo correcto. Cómo en un contexto de guerra es casi imposible constantemente hacer lo que puedes considerar correcto".

Porque lo que tiene claro es que la guerra "te convierte en algo que no tiene que ser lo que tu eras cuando empezó".

Pero Muñoz va más allá porque este cómic sirve para reflexionar sobre las distintas versiones en un contexto: "Es algo que ocurre en casi todas las esferas de la vida. Lo que quiero plantear es lo distinto que es enfrentarte a la realidad de una manera u otra, en la versión compleja o la simplificada, y cómo la complicada te puede paralizar".

Eso sí, tiene muy claro que no le gustaría que el trabajo que ha realizado junto a G. Leiva, el autor cordobés (1969) de unas viñetas en blanco y negro claras y rotundas, es que "había malos en ambos bandos".

"Las guerras no hay que empezarlas porque una vez que las empiezas no sabes dónde te van a llevar ni en qué te van a convertir", puntualiza.

Según destaca Muñoz, en España no es cierto eso de que se haya abordado mucho la Guerra Civil en el cine o en la literatura. Y lo afirma así porque confiesa que un día lo quiso comprobar, en concreto lo que sucedía en el séptimo arte.

"Cogí el número de películas oficial sobre la Guerra Civil y me salían un 0,5 por ciento incluyendo las películas que transcurrían en la posguerra. Estamos diciendo que en el cine español durante muchos años el 95 por ciento de las películas no hablaban de la Guerra Civil y la muerte de Franco", añade.

Así que en "15" también se ha dado el gusto, dada la falta de cine bélico en España, de "mostrar los bombardeos de Madrid, que eran tan continuos durante la Guerra Civil".

Con una portada que invita a recordar los carteles propagandísticos de la época, "15" es una historia potente y necesaria para recordar los horrores de la guerra con el objetivo de que no se repitan.

Pilar Martín