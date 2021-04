2,65 millones de vehículos sin seguro, que causan 20.000 accidentes al año

Madrid, 12 abr (EFE).- Más de 2,65 millones de vehículos no están asegurados en España -el 8 por ciento del parque móvil-, provocan cada año alrededor de 20.000 accidentes y más de 130.000 conductores son sancionados anualmente por esta infracción, más del doble que los multados por consumo de drogas y alcohol al volante.

Son datos del estudio de la Fundación Línea Directa "Coches 'zombies': los coches sin seguro en España. Problemática y accidentalidad (2010-2019)", presentado este lunes.

¿Por qué se denominan "zombies"? Según Mar Garre, de la Fundación Línea Directa, son vehículos que se han dado de baja en el seguro y, por tanto, no deberían circular, pero en una gran parte lo hacen.

Garre ha recordado que en los ficheros de la Dirección General de Tráfico (DGT) ha registrados casi 34,5 millones de vehículos, mientras que en los ficheros de aseguramiento la cifra baja a los 33,77 millones, por lo que hay 2,65 millones "zombies" en España, entre el 7 y el 8 por ciento del parque cada año.

De ellos, casi 1,8 millones son turismos, unos 400.000 camiones y furgonetas, alrededor de 300.000 son motos y el resto, tractores, remolques y otros (unos 50.000).

Las zonas con más proporción de vehículos sin asegurar son las costeras y turísticas, lo que posiblemente incide en la temporalidad del uso de los coches, según ha resaltado Garre, que ha citado a Cataluña, Canarias y Baleares.

Por el contrario, el mayor porcentaje de coches asegurados corresponde a Aragón, Castilla y León y la Rioja.

El estudio ha querido dar respuesta a los factores por los que los ciudadanos no aseguran el vehículo. Muchas veces, insiste el informe, es por puro desconocimiento. "Hay gente que no sabe que aunque no se utilice o se use esporádicamente, es obligatorio asegurarlo", ha recalcado Garre.

Otras veces es por no tramitar las bajas, y eso que los trámites son sencillos. Y otro de los motivos es el envejecimiento del parque (12,3 años de antigüedad media), ya que cuánto más viejo es el vehículo, menos se asegura.

Un entorno económico desfavorable también influye. A mayor paro, menos poder adquisitivo, ha subrayado Garre.

En los últimos diez años, según el informe, se ha producido 300.000 accidentes con vehículos "zombies" y más de 20.000 el último año analizado, 2019, que han supuesto un coste para todos los españoles de 50 millones de euros.

Las consecuencias de tener un coche sin seguro son, como mínimo, multas de hasta 3.000 euros, porque incluye la sanción por no haber pasado la ITV, más el coste de la grúa, el depósito, etc...

Pero si además ha causado un accidente, la cifra puede llegar a decenas de miles de euros al tener que abonar el conductor todos los daños materiales y corporales, como ocurrió tras una colisión entre un coche "zombie" y una máquina de asfaltado en un tramo de obras de la EX-1. El causante fue condenado a abonar 44.500 euros.

Además, los accidentes tipo contra un coche sin seguro suelen ser una fuente de problemas: son más lentos en su resolución, hay el doble de posibilidades de que se produzcan lesiones y, proporcionalmente, tienen un coste más elevado.