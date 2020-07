55 % de conductores admite conductas de alto riesgo y se reconoce reincidente

Madrid, 13 jul (EFE).- El 55 por ciento de los conductores españoles admite tener conductas de alto riesgo al volante y se reconoce reincidente, según un estudio realizado por la Fundación Línea Directa en colaboración con la Fundación Española para la Seguridad Vial (FESVIAL).

El informe "Reincidentes viales: Un peligro para todos" ha sido elaborado con una encuesta a más de 1.700 conductores realizada entre los pasados 12 y 18 de junio y un análisis de datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) entre 2009 y 2018 y de condenas de delitos viales.

Destaca que más de 570.000 conductores han sido sancionados en la última década al cometer, a lo largo de solo un año, dos o más infracciones graves o muy graves y delitos como conducir con exceso de velocidad, de forma temeraria, usando el móvil o bajos los efectos del alcohol y las drogas.

Añade que cada año la DGT detecta 45.000 reincidentes viales en las carreteras, "una pequeña fracción del 55 por ciento de los conductores españoles (15 millones) que reconoce reincidir en comportamientos de alto riesgo al volante".

Cerca del 43 por ciento de conductores admite circular habitualmente con velocidades que exceden los límites legales, el 14 por ciento reconoce usar el móvil al volante de forma reiterada y el 10 por ciento, conducir bajo los efectos del alcohol.

Según el informe, el perfil del reincidente vial es un hombre de mediana edad con más de 10 años con carné de conducir y mayoritariamente sancionado por exceso de velocidad.

Casi 273.000 personas perdieron el carné de conducir en la última década al agotar sus puntos por la comisión de infracciones viales, y desde la implantación del permiso por puntos en 2006 más de 18.400 conductores lo han perdido en dos y tres ocasiones.

El estudio recuerda que, además de la pérdida del carné, las infracciones de tráfico pueden llevar a la cárcel y de hecho actualmente hay en prisión 952 personas por delinquir contra la seguridad vial, el 2,3 por ciento del total de la población penitenciaria.

Además, uno de cada tres delitos que se comete en España es contra la seguridad vial y en 2018 se dictaron más de 89.000 condenas de este tipo, el 63 por ciento por conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas.

Castilla y León, Asturias y la Comunidad Valenciana son las comunidades autónomas en las que más reconocen reincidir sus conductores, con tasas superiores al 61 por ciento, mientras Andalucía, Murcia y Baleares son las que reflejan menos reincidentes viales.

La Fundación Línea Directa advierte de que en apenas 72 horas dieciocho personas fallecieron en accidentes de tráfico en el primer fin de semana de la operación salida de este verano y solo en los últimos diez días de junio las víctimas mortales en carretera se dispararon un 25 por ciento respecto al mismo periodo de 2019.

Comenta que "los conductores españoles parecen haber salido del confinamiento con una euforia que amenaza con dejar un verano trágico en cuanto a víctimas de tráfico".

El estudio desvela además "un altísimo desconocimiento por parte de los conductores de lo que se considera infracción grave o muy grave y delito vial y las sanciones que conllevan".

Seis de cada diez desconocen los límites de velocidad; ocho de cada diez no conocen cuál es la tasa de alcohol que se considera delito y su sanción; el 41 por ciento no sabe que es delito negarse a hacer la prueba de alcoholemia; el 65 por ciento no conoce cuál es la sanción por usar el móvil al volante; y el 44 por ciento desconoce qué hacer si pierde el carné por quedarse sin puntos.

El 80 por ciento considera que la multa es la sanción más efectiva para corregir la reincidencia, y nueve de cada diez opinan que su cuantía debe aumentar progresivamente con la misma.