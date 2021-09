La 66ª Seminci recordará a The Beatles con una exposición y maratón de cine

Valladolid, 2 sep (EFE).- Una exposición y un maratón cinematográfico recordarán a The Beatles en Valladolid durante la celebración, del 23 al 30 de octubre, de la 66ª Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), han informado este viernes fuentes de la organización.

El festival de cine de Valladolid se anticipa así a la celebración, el próximo año, de los sesenta años desde la constitución de la banda en Liverpool (1962-2022) formada por John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison.

El maratón cinematográfico, cuatro documentales, se celebrará el 26 de octubre y comenzará con el estreno en España de "The Beatles and India" (2021), con la presencia de sus dos directores: el periodista indio Ajoy Bose y Peter Compton.

A través de testimonios, imágenes de archivo y fotografías, entre otros materiales, el largometraje recordará la estancia en India del cuarteto británico en 1968 para asistir a sesiones de meditación y contactar con la espiritualidad hindú.

El maratón continuará con la proyección de una copia restaurada del clásico "A hard day's night" ("¡Qué noche la de aquel día!", 1964), de Richard Lester, autor también del documental "Get back" (1991) con actuaciones de la gira de la banda británica ese año.

A esas tres cintas se unirá "The Beatles: eight days a week. The touring years" (2016), de Ron Howard, un repaso al grupo a través de entrevistas más intimistas, con música e imágenes inéditas.

Como antesala de esas proyecciones, la Casa India en Valladolid acogerá del 16 de septiembre al 7 de noviembre una exposición basada en la relación de The Beatles con la cultura y filosofía hindúes, principalmente desde el prisma del viaje realizado por el grupo en 1968.