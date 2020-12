"72 kilos", viñetas que hablan sobre lo que importa

Madrid, 3 dic (EFE).- Detrás de las ilustraciones de "72 kilos" está Oscar Alonso, quien arrancó esta aventura hace 12 años por una apuesta con sus amigos, la de bajar de 92 a 72 kilos de peso, y ahora, después de convertir sus viñetas en un éxito viral, presenta el libro "Las cosas que importan", realizado durante el confinamiento.

"Soy una persona normal", así se define a Efe este ilustrador bilbaíno de 37 años, trabajador de una agencia de publicidad en Bilbao al que le "encanta" estar con su familia" y que en sus "ratos libres", cuando la casa está en silencio, dibuja lo que le pasa, "lo que nos está pasando a todos" pero sin desvelar nada de su identidad, porque ésta "no tiene importancia", dice.

Y quizá por eso, por esa capacidad de empatizar con todos los que se enfrentan a sus viñetas, "72" ha conseguido enganchar a miles de personas, las encargadas de engrosar sus redes sociales y las mismas que comparten sus creaciones por cualquier medio de comunicación móvil.

Pero, ¿cómo nació este misterioso creador? Pues de algo tan superficial como una apuesta.

"Hace 12 años, el 1 enero de 2008 -cuenta- hice una puesta con unos amigos para bajar de 92 a 72 kilos porque por mi trabajo descuidé mi forma física y había ganado bastantes kilos, y me propuse bajar de peso porque no era saludable. Entonces abrí un blog en el que iba dibujando diariamente mis aventuras para bajar hasta 72 kilos".

Así, y con un estilo gráfico "como salía", le tomó gusto al reto y decidió dar continuidad a ese blog bajo ese pseudónimo, aunque la temática cambió porque una vez que consiguió llegar a los kilos deseados, Alonso continuó ofreciendo su visión sobre lo que le ayudó a ganar la apuesta, correr, una afición que le llevó a crecer en número de seguidores.

Aunque su éxito creció más aún cuando, debido a la distancia física que le separaba de su novia (los 500 kms que separan Madrid de Bilbao), la temática cambió hacia las relaciones humanas. "Y hace 5 años -prosigue con su historia- me he venido a Bilbao a vivir y hemos tenido dos hijos, por eso la cosa está más equilibrada y ahora cuento lo que me pasa o lo que veo alrededor, eso es lo que me sirve para mis viñetas diarias".

Viñetas de una sencillez extrema y mensajes cortos pero certeros que en "Las cosas que importan" (Plan B) tienen una temática concreta: lo que le pasó y sintió durante la cuarentena, un "diario de a bordo" personal.

"Con este libro -explica- he podido extender lo que hago diariamente con viñetas, extenderlo con palabras y texto e ideas y algún pequeño cuento. Cuento cómo veo el mundo y lo que importa, o al menos lo que me importa a mi. Es una visión que ha salido de esos meses en los que estábamos sin salir en casa y sin la posibilidad de estar en contacto con la gente que queríamos, con la gente que se ha ido, y esas reflexiones que las tenía que sacar de algún lado tienen forma de libro, y estoy súper agradecido".

Pensamientos, todos ellos inéditos, como "apartarse de la gente que no te hace bien es salud con mayúsculas" con los que quiere que la gente "valore lo que tiene y lo que quiere ser".

Pese a no ser consciente de su éxito, Alonso, o "72 kilos", confiesa que el ver como la gente le sigue le hace "mucha ilusión" a la vez que le produce "respeto" y "ganas de seguir haciendo esto".

Positivo desde que tiene uso de razón, y todo por culpa de unos padres que siempre le han inculcado a "ir hacia adelante", la voz de este particular artista se ruboriza cuando se le pregunta si le gustaría ver sus viñetas publicadas en un periódico y no solo en redes sociales.

"Me encantaría, es mi sueño publicar en un diario, imagínate ver mis viñetas en El Correo -espeta entre risas- quizá las barreras a veces existen y ese mundo que me parecía inaccesible lo sustituyo con la publicación online".

Pilar Martín.