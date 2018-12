Abraham Mateo: "En mi vida todo va al doble de velocidad"

Veinte años de edad, prácticamente trece de ellos pegado a un micrófono y alguno menos (pocos) tras un ordenador jugando a crear sonidos como los de su nuevo disco, "A cámara lenta", que en los últimos meses ha llevado a Abraham Mateo por medio mundo, codeándose con estrellas como Jennifer Lopez o 50 Cent.

"Titulé este disco así porque sentía que todo estaba pasando muy rápido y que tenía que saborearlo más intensamente, cuando realmente en mi vida todo va al doble de velocidad", reconoce durante una charla con Efe en Madrid, en uno de sus fugaces paradas camino de cualquier otro punto del planeta.

El respiro parece habérselo tomado solo en el lanzamiento de su quinto disco de estudio, el primero tras "Are you ready?" (2015), que se ha postergado ligeramente para "darle un par de vueltecitas más" y añadirle cosas como "Bom Bom", colaboración con Yenndi, De La Guetto y Jon Z que ha terminado funcionando como carta de presentación.

"Todo tiene su momento. El urbano latino es una moda pasajera, pero siempre tendrá su público fiel. El ritmo es muy fácil de digerir para todos los públicos y por eso creo que a mí este estilo me va a durar muchos años más", vaticina.

También se titula "A cámara lenta" una de las canciones del disco, aquella con la que se inició todo el proceso creativo y que puso como referencia a su equipo sobre lo que quería hacer, "con este toque español" que según él le define como artista.

"Soy andaluz, así que es inevitable que salgan esas cositas que me representan y que le dan un sello a mi sonido muy interesante, como una mezcla de pop, urbano y toquecitos andaluces con los que me siento muy cómodo", afirma Mateo (San Fernando, Cádiz, 1998).

Autor de todas las canciones, el gaditano presume también de haber ejercido de coproductor de su trabajo, una de sus grandes pasiones desde que con 9 años comenzara a aprender el oficio junto con Jacobo Calderón.

"Desde pequeño me pusieron un ordenador delante y empecé a crear sonidos. Me convertí en productor no sé ni cómo, pero es una de las cosas que más me gusta", confirma.

Entre los temas del disco, una colaboración muy especial con el trío Lérica, en el que milita su hermano mayor Tony.

"El aprendizaje es mutuo. Da miedo la conexión que tenemos. Es la persona más crítica conmigo. Si algo no vale nada, es el primero en decírmelo. Otros no. Por eso su opinión vale para mí más que la de cualquier otra persona", señala.

Jennifer Lopez y Fifty Cent brillan también en ese disco con dos temas que llevan sonando desde hace meses, pero en su vida profesional Mateo puede presumir además de contar con el apoyo de otras estrellas internacionales como Alejandro Sanz o Enrique Iglesias.

El primero le regaló hace años una guitarra que guarda "como oro en paño" y que lo inspira. De hecho, una de sus nuevas canciones, "Mejor que él", nació de sus cuerdas, que son también las que suenan en la grabación.

Con el segundo aún tiene pendiente grabar ese dúo del que llevan tiempo hablando. "Hace dos semanas charlamos y quedamos en que hasta que no salga la canción perfecta, no lo haremos. Quizás sea el año que viene, pero él es muy de pensarse las cosas. Tiene el mejor olfato de la industria musical y por eso es una suerte contar con su consejo para mi proyecto", comenta al respecto.

Lo que seguro traerá el nuevo año es otra gran gira que llevará por título "XIII Tour", trece por el número de años que lleva encima de los escenarios, y en la que promete mostrar cuánto ha madurado "como persona y como artista, con una energía muy diferente".

Javier Herrero.