Actor Russell Crowe invita a sus seguidores a visitar a Puerto Rico

El actor australiano Russell Crowe, conocido por sus trabajos en "Gladiator" y "A beautiful mind", exhortó este domingo a sus seguidores a visitar a Puerto Rico, de donde dijo que el clima "es caluroso", su paisaje "es hermoso" y donde "puedes satisfacer tu apetito".

"Puerto Rico es caliente. Puerto Rico es hermoso. Puerto Rico puede satisfacer tus apetitos... y eso es solo su gente. El clima, su paisaje y su comida son geniales también. Prométase visitarla algún día. O vaya ahora", expresó Crowe en su cuenta de Twitter.

Se desconoce cuándo y porqué Crowe visitó a Puerto Rico, la más pequeña de las Antillas Mayores en el Caribe y que cuenta con playas paradisíacas y una amplia variedad de platos gastronómicos.

La visita de Crowe se suma a otras que han realizado otros reconocidos actores, como Al Pacino, y destacados directores, como Steven Spielberg, para trabajos cinematográficos en la isla caribeña.

Al Pacino, conocido por sus trabajos en "The Godfather", "Scarface", "Scent of a woman" y "Carlito's Way", filmó a finales de febrero en la isla la película "Axis Sally".

La película, basada en un hecho real, trata sobre una talentosa mujer estadounidense de nombre Mildred Gillars, quien trabaja para una emisora de propaganda nazi durante la II Guerra Mundial.

La eventual captura de Axis y el juicio por traición en Washington, DC, luego del fin de la guerra centran la cinta.

Spielberg, por su parte, estuvo en Puerto Rico a mediados de diciembre pasado trabajando en la pre-producción de la nueva versión de la galardonada película "West Side Story" (1961), de la que esperan contratar a una puertorriqueña para hacer el papel de "María".

El laureado director aprovechó su visita y participó de un conversatorio en la Universidad de Puerto Rico (UPR) -campus de Río Piedras (San Juan)- junto a otros directores, actores y técnicos locales de la industria del cine en la isla.

A la cita acudieron también el cineasta puertorriqueño Jacobo Morales, el único director local en ser nominado a un Premio Óscar por su película "Lo que le pasó a Santiago" (1989), la cineasta mexicana residente en Puerto Rico Sonia Fritz, así como el director de cinematografía local Chago Benet y la actriz Isel Rodríguez.

El galardonado director indicó que en la producción de la película tendrá instructores de dialectos para que ayuden en los diálogos a los actores nuyorriqueños, nacidos y criados en Nueva York de padres puertorriqueños.

Inspirado en la historia de un Romeo y Julieta "moderno", "West Side Story" cuenta la rivalidad de las pandillas de Jets y Sharks en el oeste de Nueva York en los años cincuenta y el romance entre los protagonistas Tony y María.

En esa primera adaptación al cine, el filme obtuvo 10 premios Óscar, incluyendo el de Mejor Película y Mejor Director para Robert Wise, y Mejor actriz de reparto para la puertorriqueña Rita Moreno por su papel de "Anita".

Moreno, a su vez, también participará y será la productora ejecutiva de esta nueva versión.

La producción del filme, igualmente, llevó a cabo en la misma UPR la segunda audición para escoger a la actriz para hacer el papel de "María".