Adria Arjona suelta espíritu aventurero en la comedia "Life of the Party"

Adria Arjona, una de las latinas más exitosas del momento y que estrena esta semana la cinta "Life of the Party", afirma a Efe que el haber vivido de sitio en sitio cuando era niña por las giras y conciertos de su padre, el cantante Ricardo Arjona, es una de las herramientas más importantes en su vida como actriz.

La puertorriqueña apostó por la comedia en su tercera gran producción en Hollywood, impulsada, según manifestó, por su "sentido de la aventura" y las ganas de explorar todos los géneros cinematográficos.

"La comedia es más difícil porque hay que llevarla en la sangre", explicó la actriz de 26 años e hija mayor del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona.

Fue una de las lecciones que, sostuvo, aprendió de Melissa McCarthy, la protagonista de "Life of the Party", el nuevo filme dirigido por Ben Falcone y que se estrena esta semana en Estados Unidos.

"Tienes que creer de verdad lo que estás haciendo, porque si no, el público se da cuenta y no se engancha", y aunque admitió que es algo necesario en cualquier tipo de papel, explicó que la cosa se complica cuando se trabaja con gente que se gana la vida "haciendo reír a los demás".

"Lo más difícil para mí fue no soltar la carcajada", reconoció entre risas y contó que el ambiente en la filmación "fue increíble".

"Life of the Party" cuenta la historia de Deanna Miles (McCarthy), una madre quien tras su divorcio recuerda que tiene la meta pendiente de ir a la universidad y decide ir con su hija. La chica y sus amigas, una de ellas Amanda, interpretada por Arjona, apoyan a Miles, en su experiencia universitaria.

Como actriz emergente, está hambrienta de cualquier papel que represente un paso más en su carrera.

A sus 26 años, Arjona ya ha protagonizado una serie de televisión, "Emerald City", para la cadena NBC, tras participaciones en título exitosos como "Narcos" y "True detective".

Después de dos películas en España, ya lleva seis en Hollywood. Antes de "Life of the Party" había hecho cine de terror con "The Belko Experiment" y de acción en "Pacific Rim Uprising".

"Soy la aventurera de mi familia", dice.

Uno de sus desafíos fue precisamente incursionar en la comedia. La joven reconoció que el más gracioso de su familia es su hermanito Nico. "Él es muy cómico", indicó sobre el niño de 8 años que nació producto de la relación de su padre con la modelo venezolana Daysi Arvelo.

La actriz y su hermano menor, Ricardo Jr., son hijos de Arjona y su primera esposa, la puertorriqueña Leslie Torres. Ambos nacieron en Puerto Rico, se mudaron de pequeños a México, donde la carrera de su padre cobraría un gran impulso internacional. La adolescencia la pasó en Miami, una ciudad que considera su "segunda casa".

Adria Arjona narró que ha tomado de su padre las herramientas que necesita para la profesión de actriz de cine, que escogió cuando aún era una niña. Las lecciones prácticas comenzaron en su infancia. "Esa vida de ir de un lado para otro me ha ayudado mucho con esto de vivir en locaciones, dormir en ciudades diferentes, camas diferentes", indicó.

También aprendió cuáles son las obligaciones ineludibles en su vida una vez que se apagan las cámaras.

"No me gusta la farándula. Nada de eso", confesó. Es algo que comparte con su padre.

También aprendió de él no quedarse con las ganas de algo importante y usar su voz por las causas que le inspiran y mueven, pues se desempeña como activista de la igualdad femenina, las comunidades indígenas y la protección a la infancia vulnerable.

"Puedo ser actriz, pero también filántropa, abogada, mujer", aseguró. "No me limito ni dejo nada para después".

Su sueño es usar su voz para "ayudar a todos los niños que pueda". Ya trabaja a favor de la infancia en Guatemala, un país que, al igual que su natal Borinquen, considera como propio.

Además, ahora está concentrada en su próxima película, "Triple Frontier", una cinta sobre el crimen organizado en la frontera entre Brasil, Argentina y Paraguay. En ella comparte roles protagónicos con Ben Affleck y Charlie Hunnam. En el elenco también están los actores Pedro Pascal y Óscar Isaac, chileno y guatemalteco, respectivamente.

También para el próximo año, adelantó la actriz, trabaja en una miniserie fantástica y "apocalíptica" de televisión titulada "Good Omens", junto al actor escocés David Tennant.