Adriana Ugarte, "tentación" de Daniel Auteuil en "Enamorado de mi mujer"

Adriana Ugarte debuta en el cine francés convertida en objeto de deseo, tentación y fantasía de un hombre que, a punto de entrar en la tercera edad, sueña despierto con "esa última oportunidad de pensar que el tiempo no pasa y que aún puede entrar en el juego".

"Lo bueno de la imaginación -dice la actriz madrileña en una entrevista con Efe- es que en nuestra cabeza puede pasar de todo, lo mismo inventarte una historia de amor que matar a tu vecina, y lo mejor es que te puedes desahogar sin que pase nada en la realidad. Y eso lo necesitamos todos, es una herramienta de descongestión".

Ugarte es una de las protagonistas de "Enamorado de mi mujer", una agridulce comedia francesa que dirige y protagoniza Daniel Auteuil, donde comparte cartel con "monstruos" de la filmografía francesa como Gerard Depardieu, Sandrine Kiberlaine y el propio Auteuil.

"Nunca me había pasado que me demostraran tanta confianza, ha sido de las pocas veces que me han llamado para un proyecto sin hacer cásting", explica la actriz.

La película bascula en las relaciones de dos parejas: la del matrimonio longevo y estable formado por Isabelle (Kiberlaine) y Daniel (Auteuil) y la nueva relación de Patrick (Depardieu), recién separado de una vieja amiga de la pareja, y su nueva y jovencísima novia española, Emma (Ugarte).

En cuanto Daniel conoce a Emma, su imaginación se dispara y sus fantasías le llevan a soñar despierto, a veces, en presencia de su mujer y de sus amigos, provocando situaciones que han permitido a Ugarte "jugar y ser actriz dentro de una película".

Así, el "enamorado" Daniel aplaude a rabiar en el imaginado estreno teatral de Emma como protagonista de "Tío Vania", nada más saber que ella, camarera, aspira a ser actriz.

"Era como si todo lo hubiera diseñado para disfrutar y para dejarme jugar. Me sentí muy agradecida como actriz", afirma una de las protagonistas de "Julieta" (2016), que ha realizado su trabajo en francés por primera vez en su vida laboral.

"Daniel me decía muchas cosas para apoyarme porque yo nunca había trabajado en otro idioma, no soy bilingüe, y era agotador, tanto por trabajar en francés, como por vivir en otro idioma tantas semanas, que acabas saturado, y si ya tienes inseguridades como actriz, se añadía la dificultad del idioma, era como una ceguera constante".

La actriz, popular protagonista de "La señora" y de "El tiempo entre costuras", tiene pendiente de estreno el nuevo largometraje de Oriol Paulo, "Durante la tormenta", y próximamente empezará el rodaje de "Hache", una serie televisión para Netflix.

Asegura que, a pesar de la fama de "ogro" de Depardieu, en el set de rodaje de "Enamorado de mi mujer" hubo mucho sentido del humor y "nunca se puso nadie violento o desagradable".

Ugarte afirma que la película deja una "reflexión interesante", aunque las fantasías del casi septuagenario Auteuil encajan en las de un patriarcado clásico.

"Lo que me parece valioso de la película es la reflexión de que, al final, las mujeres son las poderosas, tanto en las fantasías de él, como en la realidad, y eso lo encuentro un elemento de empoderamiento", asegura la intérprete.

"No veo que ésta sea una historia de pasión ni de amores imposibles -reflexiona Ugarte-, sino que subyace la tristeza del paso del tiempo, en este caso, de estos hombres que ven que no les queda mucho por conocer o por explorar, y de alguna manera quieren agarrase a las generaciones jóvenes".

Aún así, considera que juntarse con gente más joven "no es una manera de rejuvenecer", porque bien al contrario "se evidencia más su edad", pero sí les permite a estos hombres que se resisten a verse como ancianos pensar que forman parte de esa fiesta.

"Es su última oportunidad. Juegan su fantasía a que pueden entrar en el juego, a que el tiempo no pasa, a que la vida es diferente, a que los coqueteos, las primeras citas, aún son posibles. Todo esto que parece tan banal es de una profunda tristeza" opina la actriz, para quien salva la situación el hecho de que "es cine francés".

"El cine francés puede hablar de las miserias humanas con mucha alegría y ligereza y de la alegría con mucha seriedad e intensidad. Creo que ese doble juego podríamos también incorporarlo nosotros. Molaría", concluye.

La película se estrena este viernes en las salas españolas.

Alicia G. Arribas