Airam Hernández, tenor, insta a España a "creer más" en el producto nacional

El tenor canario Airam Hernández (1983), que se estrena este domingo en la Ópera Nacional de Ámsterdam con "Caruso a Cuba", reivindica la necesidad de "creer más en el producto nacional" en España, donde "se fomenta la competitividad" entre artistas "cuando hay cabida para todos".

En una entrevista con Efe, este "joven promesa" resalta ser "más conocido en otros países" que en España, su tierra natal que lleva por bandera en sus actuaciones por los teatros del mundo, donde enamora como tenor, con una voz aguda a la vez que musical, y una pose singular que le ha lanzado al estrellato entre los grandes de su generación.

"Yo canto donde se me quiere. Si se me pide cantar en la Opera de los Ángeles, voy. Si quieren que vaya a la de Oviedo, también voy. He desarrollado mi carrera en el extranjero, donde he visto cómo se promocionaba a gente superjoven y por eso creo que en España hace falta creer más en el producto nacional", agrega, desde las puertas de la Concertgebouw de Ámsterdam.

Lleva un mes ensayando en la capital holandesa con los nervios a flor de piel porque es consciente de que es el protagonista y la voz del estreno de "Caruso a Cuba", del compositor holandés Micha Hamel, un show basado en la novela "Como un mensajero tuyo", de Mayra Montero (1998), y puesta en escena por un poético Johannes Erath.

La emocionante historia relata el trágico final de Enrico Caruso, quien, tras sobrevivir a una explosión en medio de una actuación suya, corre hacia los brazos de la cubana Aida Cheng. Un relato de un amor rodeado de tragedias y metáforas, tras haber sido maldecido por el padrino de ella, un santero de Cuba.

Cuando Jesús Iglesias, jefe de Asuntos Artísticos de la Ópera Nacional de Holanda, le propuso la obra, Airam pensó que sería una biografía de cuando Caruso fue a tocar a La Habana y presenció la explosión, pero al ver el borrador de la obra, se llevó una agradable sorpresa y no pudo decir que no a la oferta.

"Tanto el libreto como la puesta en escena se basan en las horas en las que Caruso estuvo desaparecido después de la explosión. La versión oficial dice que estuvo detenido por la Policía por escándalo público porque, cuando intentaba huir vestido de Radamés, ellos se pensaron que iba travestido. La obra es bastante peculiar, son historias fantásticas sobre lo que pudo haber pasado cuando el protagonista estaba desaparecido", asegura.

La novela habla de "una mano negra" que hace sufrir a Caruso, un detalle que Erath prefiere presentar en escena como un "autosabotaje": "Cómo un artista famoso en la industria se mira a sí mismo y ve cómo poco a poco va decayendo, descubre sus miedos, va perdiendo su voz, tiene un descenso a la enfermedad del cáncer, que es lo que luego acaba con su vida", añade Airam.

La parte preferida de este tenor es "el descenso a la locura que tiene el personaje", cuando, en medio de su última actuación, empieza a toser sangre, el público se asusta, se cierra el telón y él, como protagonista, quiere volver al escenario a actuar para mostrar su talento, pero el público le pide, entre llantos, que no salga.

Sobre Caruso, destaca esa "faceta de mujeriego por la que se le conoce" y que en realidad tiene un único significado: "para él, la mujer es ese apoyo, ese ancla, esa parte terrenal que le ayuda a agarrarse a la vida".

Airam, bautizado en Italia como "un joven Pavarotti", subraya que su paso por la Ópera de Ámsterdam es "como un sueño para el que uno se prepara toda la vida" y explica que supone "muchísimo" para él, "conociendo la historia, que es conmovedora y que va a llegar al espectador y sobre todo a los artistas", apunta.

Durante una hora y 50 minutos en el escenario, este artista presentará "un personaje narcisista, con mucho carácter y personalidad" al que irá "desengranando hasta dejarlo en la nada", mientras que la música va cada vez a más, atrayendo a un público optimista, que espera encontrarse con un final feliz.

Imane Rachidi