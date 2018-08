Aislinn Derbez asegura que trabajar con Netflix es "un sueño hecho realidad"

La mexicana Aislinn Derbez, hija del célebre humorista Eugenio Derbez, dijo a Efe que lanzar la serie "La casa de las flores" en Netflix, una plataforma con más de 130 millones de suscriptores en todo el mundo, es "un sueño hecho realidad".

"Obviamente, cuanta más gente pueda ver la serie, más felices estamos. Netflix es una compañía global y la cantidad de gente que podrá disfrutar esta historia es algo espectacular. Esto es a lo que aspiramos todos los actores", valoró la intérprete vía telefónica desde México, donde el miércoles tuvo lugar el estreno de la serie.

"La respuesta de la gente fue increíble -indicó-. Les encantó y les fascinó. Yo tenía las expectativas altas, pero las superó. No la había visto y me pareció espectacular, muy original y diferente a lo que se hace en televisión. La gente estaba feliz, así que no puedo pedir más".

"La casa de las flores", dirigida por Manolo Caro, es una comedia de humor negro compuesta por 13 episodios de 30 minutos, que transcurre en una floristería familiar supuestamente idílica y exitosa, pero llena de secretos.

Tras revelarse la muerte de su amante, el padre de familia decide reunir a todos sus hijos bajo el mismo techo para que convivan junto a él y su actual esposa. La serie explora la necesidad de proteger y perdonar a los seres queridos.

El reparto lo encabeza la actriz mexicana Verónica Castro, que regresa a la televisión después de casi una década, y también aparecen Cecilia Suárez, Juan Pablo Medina, Paco León y la propia Derbez.

"Manolo Caro es siempre sinónimo de calidad", comentó la actriz acerca de los atractivos del proyecto. "Me encantó la idea y el guion era maravilloso y estaba lleno de sorpresas", sostuvo.

Derbez interpreta a Elena, la hija menor del matrimonio De la Mora, clave en una trama digna de las clásicas telenovelas, aunque con un punto moderno que se atreve a tocar temas delicados como la homosexualidad.

"Ninguna telenovela de las que estamos acostumbrados a ver tocaría temas tan polémicos, controvertidos y extravagantes como esta serie. Las telenovela se quedaron estancadas. La serie ofrece algo innovador con guiños a las tramas de aquellos productos", subrayó la artista.

El español Paco León se pone en la piel de una abogada transexual, un rol que suscitó críticas de algunos grupos que pedían que fuera una actriz transexual quien asumiera el personaje.

"Me parece que Paco lo hace espectacular. Es muy admirable su trabajo. Es un gran actor y su personaje es de mis favoritos de la serie", manifestó Derbez.

Casada con el actor mexicano Mauricio Ochmann, la artista tuvo en febrero a su primera hija, Kailani, y rodó la serie mientras estaba embarazada de ella.

La actriz asegura que ahora está liberada de la presión del apellido de su padre, pero reconoce que en sus comienzos era una losa difícil de sobrellevar.

"Me pesaba, es cierto. Pero he construido mi propia carrera. Al principio fue difícil despegarme del apellido y quitarme esa presión para conformar mi propia identidad", apuntó la actriz, feliz del éxito de su padre también en EE.UU. con comedias como la reciente "Overboard".

"Lo había logrado todo en México", afirmó. "No tenía nada más que demostrar. Se le quedó pequeño. Hizo todo lo que tenía que hacer allí, era número uno en cine, televisión y teatro. Conquistó el mercado entero y quería nuevos retos", añadió.

Para el futuro, Derbez, que busca el equilibrio como madre, actriz y productora -a través de su empresa A Toda Madre Entertainment, fundada junto a su marido-, tiene reservado un proyecto especial: la nueva versión estadounidense de "Miss Bala", la cinta mexicana dirigida por Gerardo Naranjo en 2011.

En este caso, el "remake", de estreno en enero, llegará con la firma de la cineasta estadounidense Catherine Hardwicke ("Twilight") y protagonizada por Gina Rodríguez.

"Es una gran película en la que disfruté participar", dijo.

"Es un papel pequeño pero muy importante en la historia. Es una gran oportunidad para mí", concluyó.

Antonio Martín Guirado