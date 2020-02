Aitana, nueva asesora de "La Voz Kids" junto a David Bisbal

La cantante Aitana Ocaña, segunda clasificada en "OT 2017", se convertirá en la asesora de David Bisbal en la próxima edición de "La Voz Kids", según han confirmado fuentes cercanas a la artista.

La joven cantante, que triunfa no sólo en España sino también en Latinoamérica, se une a la nueva edición del talent para niños que, aunque no tiene fecha de estreno confirmada, sí cuenta con sus cuatro coaches, que repiten con respecto a 2019. David Bisbal, Rosario Flores, Vanesa Martín y Melendi volverán a subirse a las sillas giratorias del concurso musical de Antena 3.

Aitana volverá así al plató de "La Voz Kids" después de cantar su exitoso tema "Vas a quedarte" junto a una de las finalistas de la pasada edición, Aysha Bengoetxea.

Curiosamente, Aitana intercambió en directo, en aquella final, unas palabras con David Bisbal, quien jugaba con el título de la canción de la catalana para, quizás, desvelar la futura colaboración televisiva entre ambos. Bisbal le lanzaba la pregunta de "¿Vas a quedarte o no?", a lo que ella respondía: "Si me dejáis, me quedo".