Aitana dibuja un vaivén de emociones en el Teatro Real

Aitana, presentando su disco "Spóiler" y varias de sus versiones más conocidas, dibujó un vaivén de emociones hoy en el Teatro Real en un concierto celebrado a mediodía que sirvió para cerrar la quinta edición del Universal Music Festival, que se ha celebrado del 5 al 31 de julio.

Con puntualidad británica y vestida de blanco con lentejuelas, la mediática estrella de apenas 20 años apareció en el escenario acompañada por un halo de luz que dejaba claro su estatus de reina del pop entre los adolescentes españoles, el colofón ideal para un festival por el que este año han pasado artistas como Los Secretos, Jamie Cullum, Antonio Orozco, Paul Anka y Joan Baez, entre otros.

Y sin perder tiempo la catalana, acompañada por cuatro bailarinas y un juego de luces sencillo pero efectivo, brindó de primeras un éxito tan rotundo como "Teléfono" con el que meterse en el bolsillo a las hordas de chicas (el público mayoritario) acompañadas, muchas de ellas, por unos padres igual de encantados con la música de la artista, que hizo guiños al inglés ("Stupid") y a los estribillos más contagiosos ("Perdimos la razón", "Las Vegas").

"¡Madrid! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?", preguntó la joven a su entregado público al poco de comenzar el concierto, parte de su gira "Play Tour", iniciada el 22 de junio en Murcia. "Nunca jamás pensé que cantaría aquí en el Teatro Real", confesó Aitana ante el delirio de unos fans a los que pidió que se levantaran e hicieran lo que quisieran a pesar de encontrarse en un recinto tan imponente.

"Quiero que lo paséis súper bien", afirmó.

A raíz de ahí la artista se adentró en terrenos más intimistas ("Arde") y, antes de entonar "Nada sale mal", reflexionó sobre su irrupción en el panorama musical hace dos años tras su paso por esa pasarela hacia la fama que puede representar Operación Triunfo.

"Fui al programa animada por mis padres. Las cosas buenas suceden cuando nos atrevemos a vivirlas. Gracias a mis padres, que me animaron a ir, hoy estoy aquí", comentó la artista, quien dio las gracias a su compañera televisiva Amaia por acudir a la cita en el Real. "Me hace mucha ilusión, la verdad", concedió.

A continuación, la joven recordó a la banda colombiana Morat, con la que lanzó el sencillo "Presiento", y pidió al público que la cantaran tan alto como para que se escuchase en Los Ángeles (California), donde se encuentra el grupo ahora mismo.

Instantes después, las linternas de los móviles hicieron acto de presencia para emocionarse con "Someone like you", el homenaje de la barcelonesa a Adele.

Tras un fugaz paso por el camerino para un cambio de vestuario, llegó el turno de lanzar tres versiones de la etapa de Operación Triunfo. Se mostró rotunda e intensa con "Chandelier", de Sia; continuó con "Issues", de Julia Michaels, para concluir por todo lo alto con "Bang Bang", de Jessie J, que puso a todo el Real a saltar y a gritar.

"Un momentillo, que voy a beber un poco de agua", pidió Aitana poco antes de enfilar la recta final del show y lanzar una dedicatoria que pareció remitida a su pareja, el actor Miguel Bernardeau, a quien dirigió la balada "Con la miel en los labios" para encadenarla con "Hold" y "Vas a quedarte".

"¡Estáis muy entregados!", exclamó la cantautora, que hizo amago de cerrar el espectáculo con "Me quedo" antes de presentar con mucho cariño a todos los integrantes de su banda y de regresar a escena con "Lo malo", todo un himno de la lucha feminista, la canción más vendida en España en 2018.

El final, tras hora y media de actuación, llegó de la mano de "Procuro olvidarte", con el que la artista de mayor éxito comercial surgida del renacido Operación Triunfo enmudeció al Real y dejó estremecidos a sus fieles.

Antonio Martín Guirado