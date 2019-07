Alba Molina trae un flamenco espiritual y no ortodoxo a Rusia

La cantante española Alba Molina ofreció hoy martes un flamenco "espiritual, no ortodoxo y bastante poético" ante la abarrotada sala de conciertos Chakovski de la Filarmónica de Moscú.

Molina, que se presentó en compañía del guitarrista sevillano Joselito Acedo, la bailaora María Moreno y los palmeros Juan Diego Valencia e Ismael de la Rosa, confesó a Efe sentir "bastante miedecillo" ante la gran afluencia del público.

"Está todo vendido, son 1500 butacas, y espero como mínimo mover el corazón", afirmó, al señalar que "hay muchos sitios en el mundo donde aman el flamenco, incluso más que en algunas partes de España".

La cantaora, que trajo a Moscú el repertorio de sus últimos tres discos, dedicados a sus padres, Lole y Manuel, señaló que para ella cantar flamenco es un gran reto.

"Nunca había hecho flamenco hasta hace cinco años. En toda mi carrera artística nunca hice flamenco, porque le tengo muchísimo respeto y para hacer las cosas hay que hacerlas bien. Yo como no sé cantar por soleá ni por seguiriya, aunque me salga innato, me da miedo", confesó.

Alba Molina llegó al mundo del espectáculo desde su niñez, cuando comenzó a participar en desfiles de moda a los 12 años, pero destacó a los 14 tras obtener el título de Miss Elegancia en el concurso de belleza de Jerez/Arcos de la Frontera, en Cádiz.

En 1997 editó su primer disco (Despasito), con el apoyo de su padre y de Alejandro Sanz, trabajo por el que mereció el premio "Artista revelación" en la primera gala del Premio de la Música.

Posteriormente grabó varios discos más, tanto en solitario como junto a otros artistas, entre los que se encuentran Ojú, Savia Negra, Los amigos de los animales, Divas del Flamenco, donde se fusionan diversos estilos musicales.

Sin embargo, tras la muerte de su padre, Manuel Molina Jiménez, integrante del dúo profesional gitano flamenco Lole y Manuel, precursores del llamado nuevo flamenco, Alba sintió la necesidad de cantar esta música y su carrera dio un giro.

Al referirse a la transición que la acercó al flamenco, la cantante afirmó que sigue siendo la misma persona, aunque más consciente de sí misma.

Aun así, Molina evitó conjeturar sobre sus planes futuros al asegurar que "del ayer sé, porque es un recuerdo, pero el mañana es ilusiorio".