Alceu Valença, el genuino sabor de Brasil, se embarca en una gira europea

La alegría y vitalidad de Brasil están condensadas en la obra del músico Alceu Valença, un genuino representante del folclor del Nordeste del país cuya nueva gira internacional le llevará a siete países europeos, entre ellos España.

Nacido hace 73 años en el pequeño municipio de Sao Bento do Una, en pleno agreste del interior del estado de Pernambuco, en el Nordeste brasileño, Alceu Valença es uno de los artistas más prestigiosos del país.

Con formación académica en derecho y periodismo, la música se la inoculó su abuelo Orestes Alves Valença, un poeta y guitarrista.

Desde entonces, la obra de Alceu Valença no ha sido identificada con un solo estilo y su trabajo ha encajado tanto en el jazz, el rock, el son cubano o el bolero como con el forró, el axé, el frevo, la danza de la ciranda (de pescadores) o el maracatú, del sincretismo religiosos africano.

"Hago el rock que no es rock. Por eso me presento frecuentemente en festivales de jazz en Nueva York. Todo depende de dónde me presente. No es lo mismo presentarme allá que en el Carnaval, que es otro tipo de sonoridad", afirmó Valença en entrevista a EFE en su casa de la ciudad de Olinda, en la región metropolitana de Recife.

REENCUENTRO CON EUROPA

El artista, que vivió un año en Francia antes de consolidar su carrera en Brasil, se reencontrará con el público europeo el 17 de julio en Berlín y después seguirá por Dublín, Londres, Ginebra (Suiza), Amsterdam, Barcelona (España) y Amarante y Lisboa, en Portugal.

De los diez conciertos en Europa, el de la Sala Apolo de Barcelona tiene un significado especial para el septuagenario músico por ser el primero en ese recinto catalán y por marcar también su retorno a España tras su aclamado recital en el festival 'Cantos na Maré', en la ciudad gallega de Pontevedra (2016).

La parada de la gira en Barcelona "va a tener frevo, mucho forró, maracatú, ciranda y una infinidad de géneros musicales que interpreto y compongo", afirmó el doble vencedor del Premio de la Música Popular Brasileña (MPB) -máxima distinción musical del país- y varias veces nominado al Grammy Latino.

"Este nuevo trabajo es un mixto, porque tengo diversos tipos de conciertos y en este voy a mezclar frevo, xote y mis canciones", adelantó.

Entre ellas, las que vinieron inspiradas de ritmos caribeños y latinos, como su clásico forró 'Morena Tropicana', un xote en el que su arreglo incorporó las congas y, así, la canción "quedó más cubana", explicó.

Como termómetro para lo que será el tour por Europa, Alceu Valença volvió a ser este año uno de los protagonistas del Carnaval brasileño, con presentaciones en multitudinarios 'blocos' (comparsas) callejeros en Sao Paulo y Río de Janeiro, en el interior de su natal Pernambuco y en Recife, la capital regional.

La veneración del público de Pernambuco por el artista lo ha consagrado como la figura escogida, entre muchos artistas que suelen presentarse, para clausurar siempre el Carnaval de Recife en el emblemático Marco Zero, en el centro histórico de la ciudad.

Igualmente, el muñeco de cuatro metros de altura, hecho de papel maché, icopor, alambre, madera y tejidos de 'Alceu Valença' es el que cierra siempre el desfile 'Apoteose dos Bonecos Gigantes' de Olinda, realizado el Lunes de Carnaval y que este año fue encabezado por la figura caricaturizada de la activista sueca Greta Thumberg.

DERROCHE DE VITALIDAD

En el cierre del Carnaval de Recife, el último martes, la voz intacta y la vitalidad del polifacético músico pusieron uno de los puntos más altos de los festejos del variopinto público, que sin importar la edad entonó a coro sus canciones.

"El arte no tiene edad y en mis presentaciones es común ver niños en los hombres de los padres divirtiéndose", aseveró Alceu Valença, para quien en todo su trabajo está la "influencia" de los ritmos caribeños que de forma "natural" lo sedujeron desde niño.

El Carnaval de 2020 fue igualmente el marco para el lanzamiento de 'Beija-flor apaixonado' (picaflor enamorado), en dueto con la cantante Fafá de Belem, y que se juntó a clásicos como 'Bicho Maluco Beleza', 'Anunciação', 'Belle de jour', 'Como dois animais' y la versión en portugués del bolero mexicano 'Perfidia'.

También para este Año, las productoras Sete Artes y Tapioca Cine deben lanzar la serie documental de ocho episodios para televisión 'Alceu de todos los tiempos', con dirección de la actriz, cantante y cineasta Úrsula Corona y creación de Omar Marzagao, una producción que fue grabada en Brasil y Portugal.