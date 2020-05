Alcoy suspende definitivamente los Moros y Cristianos, que volverán en 2021

La ciudad de Alcoy (Alicante) ha suspendido definitivamente por la actual crisis sanitaria las fiestas de Moros y Cristianos, de interés turístico internacional, por lo que no volverán hasta la primavera de 2021.

Así lo han anunciado el alcalde del municipio, Antonio Francés, y el presidente de la Asociación de San Jorge, Juan José Olcina, quien lidera la entidad que organiza esta tradicional celebración.

"La mejor decisión es que no se celebren", ha manifestado el alcalde, tras desvelar que han sido semanas duras de "diálogo fluido" con todos aquellos que forman parte de las fiestas y también con los partidos políticos representados en el ayuntamiento.

Olcina ha remarcado que "no hay fechas para las fiestas a día de hoy", y que no se celebrarán hasta que no haya permiso de "las autoridades sanitarias".

El presidente de la institución festera ha denunciado la "presión social" que algunas personas han hecho a los miembros de la Asociación de San Jorge, incluido "algún primer tro", figura que encabeza cada comparsa que forma parte de los bandos moro y cristiano.