Alejandro Sanz renueva con Universal Music

Alejandro Sanz he renovado su contrato discográfico con Universal Music, según ha informado esta multinacional a unos pocos meses de que el artista lance su nuevo trabajo, "#ElDisco".

"Prolongar el acuerdo me permite continuar creciendo como artista. Me permite crear e innovar dentro de un entorno de confianza. Me fortalece como músico permanecer en la misma ruta por la que llevo años avanzando. Estoy seguro de que vendrán nuevos retos, logros y éxitos de la mano de un equipo entusiasta y brillante", ha dicho el músico, en declaraciones recogidas en nota de prensa.

Después de apostar durante casi toda su carrera por Warner Music, desde la publicación de "Viviendo deprisa" (1991) hasta "Paraíso Express" (2009), Sanz anunció en 2011 su fichaje por Universal Music, compañía con la que hasta el momento ha editado dos discos de estudio más ("La Música No Se Toca" y "Sirope"), tres discos en directo y la película documental "Sanz: Lo Que Fui Es Lo Que Soy".

Con 25 millones de copias vendidas en todo el mundo, 20 Grammys Latinos y 3 premios Grammys, el pasado noviembre lanzó "No tengo nada", primer anticipo del que será su duodécimo álbum de estudio como Alejandro Sanz, "#ElDisco", que verá la luz "a mediados de 2019", según comentó el propio artista a Efe.

Este lanzamiento llegará acompañado de una gira por cuatro estadios españoles, con todas las entradas agotadas en un tiempo "récord", que lo convertirá además en el primer artista español en actuar en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid el próximo 15 de junio.