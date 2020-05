Álex de la Iglesia: "Empezaré por 2 cintas de terror al año, pero aspiro a 5"

Álex de la Iglesia, flamante responsable del nuevo sello de terror "The Fear Collection", asegura que al cine español de género le falta una categoría, el terror cósmico, al que él va a aportar, de entrada, dos películas al año, aunque su aspiración es hacer cinco.

En una entrevista telemática con un reducido grupo de medios de comunicación, entre los que se encontraba EFE, De la Iglesia ha explicado que el proyecto, auspiciado entre su productora Pokeepsie Films y los gigantes Sony Pictures y Amazon Prime Video, llevaba más de diez años en su cabeza y no ha sido sino ahora cuando ha logrado hacer realidad su sueño.

"Es un ambicioso proyecto que intenté con 'Historias para no dormir', pero Telecinco abandonó, y seguí yo; creamos una productora y ya hemos hecho una decena de cintas de terror", explica en referencia a Pokeepsie Films, fundada con su pareja, la también actriz Carolina Bang.

La idea es "generar una serie de películas que vayan más allá del terror, del tener miedo a los abismos, al precipicio, a lo que es más grande que la humanidad. De tener miedo de un tiempo pretérito, anterior a la existencia de la tierra. Eso es el horror cósmico", se explaya el ganador del Goya por "El día de la bestia", su debut en el cine.

De momento las producciones serían españolas en su mayor parte y contarán con presupuestos "aceptables para una película española", apunta De la Iglesia, desmintiendo que se quiera convertir en el Jason Blum (fundador de Blumhouse, que filma películas de micropresupuesto) y se rodarían "según la propuesta del director".

Por exigencia de Sony, la primera película -que empezará a rodarse a finales de 2020- la firmará De la Iglesia, con guion de Jorge Guerricaechevarría, "una cinta de terror en inglés que ocurre en Venecia", desvela por toda pista, aunque su intención -"en cuanto se pueda"- es recrear el universo de Lovecraft, de entre cuyos títulos destaca "El que acecha en el umbral".

El contrato, que no tiene fecha de caducidad, supone que De la Iglesia producirá y elegirá a los directores que rueden cada año esas películas, "tantas como podamos" y, "si sale bien", llegar a "tres o cinco al año".

Para dirigirlas, De la Iglesia piensa "echar el anzuelo" a realizadores españoles, sobre todo, pero también latinos y de otras partes del mundo que se sientan atraídos por este cine tan particular: "Me encantaría proponérselo a algún cómico", señala, y enumera una lista de nombres insuperable, de la que algunos ya han aceptado; otros, ni lo saben.

Entre ellos, Jaume Balagueró, que hará la segunda película para "The Fear Collection" empezando en 2021; Paco Plaza, Koldo Serra, Borja Cobeaga o Carlos Therón, pasando por la sensible Paula Ortiz, una mujer entre tanto hombre porque "hace muy buen cine y puede contar cualquier cosa".

De la Iglesia no quiere hablar de la pandemia ni del momento político actual porque "la tragedia está tan cercana, con la muerte de tantos miles de personas, que no hay sitio para hablar sino desde el recuerdo y el dolor".

Sostiene el director de "Las brujas de Zugarramurdi" que los momentos álgidos de los artistas se producen "saliendo de la adolescencia" y él, como persona inmadura que dice que es, no se siente "mejor persona que cuando leía a Lovecraft siendo un chaval".

"Eso te avergüenza cuando tienes 30 o 40 años, pero cuando tienes 50, reconoces que eso es lo que eres tú, y quieres recuperarlo", señala, satisfecho.

El vizcaíno, que dejó la presidencia de la Academia Española de Cine en 2011, dos años antes de terminar su mandato, entre otras cosas, por su distinta visión del potencial que el "cine en casa" ofrecía a la industria, hoy afirma que "ahora se entiende perfectamente todo eso".

"Ya no estamos en ese mundo cerrado y primitivo en el que no había posibilidad de compaginar las ventanas, ya entendemos todos cuáles son las exigencias del público, y cuándo una película va a sala y cuándo puede ir directa a plataformas. Ha costado que lo entiendan. Te da un cierto respiro haberlo dicho diez años antes. Ves que otros no tienen esa capacidad de predecir y tu sí", concluye.

Las cintas de "The Fear Colletion" se estrenarán primero en salas, a través de Sony Pictures Entertainment Iberia, y después estarán disponibles en Amazon Prime Video en España.