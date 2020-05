Alex Rider, un nuevo Bond adolescente llegará a Movistar+ en septiembre

"Sería un espía muy malo porque soy torpe y callado", dice a EFE Otto Farrant, el actor británico de 20 años que da vida al espía Alex Rider en una serie que llega en septiembre a Movistar+ y que buscar borrar el mal sabor de boca del frustrado intento de crear una franquicia para la gran pantalla en 2006.

La serie está basada en la saga literaria homónima de Anthony Horowitz, sobre un joven que recibe la noticia que su tío Ian fue asesinado cumpliendo su deber como espía británico, y no en un accidente automovilístico como le dijeron. A partir de ahí todo cambia para este adolescente que hasta ahora era un chico con una vida corriente.

"Alex es un chico normal que simplemente intenta encajar con los demás haciendo cosas de jóvenes como ir de fiesta o salir con sus amigos; pero a su vez es un chico muy inteligente para la edad que tiene, se le da muy bien escalar o perseguir coches con su bici, y todo esto es porque le han estado preparando para ser espía sin él saberlo", cuenta Farrant sobre su personaje.

Para el actor, se trata de su primer papel protagonista, aunque ya había trabajado con pequeños papeles en series como "La reina blanca" (2013), "Guerra y paz" (2016) o "Mrs Wilson" (2018).

La serie "Alex Rider" obvia el primer libro y salta directamente al segundo, "Point Blanc", que pone al joven como infiltrado de la división de Operaciones Especiales del MI6 en un controvertido internado de los Alpes al que suelen mandar a niños ricos y problemáticos.

Allí, en el transcurso de ocho episodios, deberá mantener su misión en secreto. Ni si quiera su mejor amigo Tom Harris (Brenock O' Connor) puede saberlo, ¿o sí?

O' Connor -el Olly de "Juego de tronos"- y Farrant bromean sobre la posibilidad de hacer un pequeño "spoiler", pero al final añaden: "No lo sabemos, el espectador tiene que ver la serie para descubrirlo".

Hay quien habla ya de Farrant como el "próximo Daniel Craig" o el "nuevo Bond adolescente", ya que ha estado realizando la mayoría de sus propias acrobacias. "Me mantuvo en forma y me hizo sentir más como un verdadero espía -declara-, me resultó menos difícil actuar como Alex Rider realizando las acrobacias".

Para llegar a poder realizar todos esos saltos y piruetas, el actor tuvo que prepararse muy bien durante muchos meses.

"Tuve clases de defensa personal con Krav McGarr, un entrenador israelí y estuve aprendiendo a escalar, saltar y hacer acrobacias durante seis meses, porque sabía que lo que tenía que rodar era difícil y duro y tenía que estar preparado para ello", cuenta.

Farrant recuerda a carcajadas los codazos que le dio a su compañero O' Connor y a los especialistas en la cara en varias tomas falsas. "Hay que practicar antes e ir a la toma buena", explica.

Hace más de una década llegó a los cines la película "Alex Rider: Operación Stormbreaker" (Geoffry Sax, 2006), filme basado en el primer libro de Horowitz que resultó ser un fracaso absoluto tanto de taquilla como de crítica. Ahora, la serie pretende contentar a los seguidores de Alex Rider.

"Yo vi la película porque soy un fan absoluto de Rider, me leí todos sus libros cuando era más pequeño. La verdad es que no me convenció mucho, le dieron un enfoque que no era muy parecido al del libro, no le dieron importancia al aspecto humano", señala O'Connor, quien añade que la serie no tiene "nada que ver con la película" y que esperan "estar a la altura" de los "fans".

"Alex Rider", producida por Sony Pictures Television y cuya emisión en España será a través de Movistar +, ha sido desarrollada por Guy Burt ("Los Borgia", "The Hole") con la participación de Horowitz como coguionista del primer episodio y dirigida por Andreas Prochaska.

Su estreno en septiembre en la pequeña pantalla coincidirá con el lanzamiento del libro número trece.

Silvia García Herráez