El Alfa dedica premio urbano a R. Dominicana, "que no aguanta más" por crisis

El artista urbano dominicano El Alfa le dedicó este jueves a su país, inmerso hace casi tres semanas en una crisis política y electoral, su galardón, "Top Urbano República Dominicana", recibido en la segunda edición de los Premios Tu Música Urbano, celebrados en San Juan.

Fue la primera vez que el evento otorgaba el premio de esta categoría.

"Este premio se lo quiero dedicar a la República Dominicana que está pasando por un momento muy fuerte, que no aguanta más, que se acabe el abuso", expresó El Alfa, tras recibir su galardón en la cita, celebrada en el Coliseo de Puerto Rico.

El intérprete de "Suave" compitió con Bullin 47, Kiko el Crazy, Amenazzy y El Mayor y participó cantando "Coronao", su tema en colaboración con Lil Pump, aunque cantó en solitario.

La República Dominicana vive protestas desde el pasado 16 de febrero, después de la anulación de las elecciones municipales ese mismo día, debido a un supuesto fallo técnico, lo que abrió una crisis política en el país.

Las elecciones municipales se repetirán el próximo 15 de marzo y dos meses después, el 17 de mayo, se celebrarán los comicios legislativos y presidenciales.

Con 19 nominaciones, el puertorriqueño Bad Bunny lidera la segunda edición de los Premios tu Música Urbano.

Seguido de Bad Bunny, quien recientemente lanzó su segundo disco en solitario, "#YHLQMDLG (Yo Hago Lo Que Me Da La Gana), le siguen Anuel AA con 17 nominaciones, Daddy Yankee -a quien se le dedicó la primera edición- con 16, Ozuna con 15 y Karol G y Nicky Jam con 8.

Algunas de las nominaciones de Bad Bunny son "Top Artista Masculino", "Canción Masculino" con "Callaíta" junto al productor musical Tainy, "Remix Del Año New Generation" con "No me conoce" junto a Jhay Cortez y J Balvin, y "Soltera" junto a Daddy Yankee y Lunay y "Colaboración del año" con "La Canción" junto a J Balvin, y "Bellacoso" junto a "Residente".

En esta nueva entrega hay 33 categorías, entre ellas, las nuevas exclusivas del extranjero, como "Top urbano República Dominicana", "Top urbano Latinoamericano" y "Top urbano Europa".

La inclusión de estas nuevas categorías se hizo, pues la edición de este año se dedica a la globalización del género de mayor crecimiento en la industria musical.