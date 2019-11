Alfonso Gómez-Rejón dirigirá a Chris Pine en una cinta sobre Walter Cronkite

El cineasta latino Alfonso Gómez-Rejón es el director elegido para hacerse cargo de "Newsflash", una película sobre el famoso periodista estadounidense Walter Cronkite que protagonizará Chris Pine, informó este jueves el medio especializado The Hollywood Reporter.

"Newsflash", un proyecto al que se incorporó Pine ya en agosto, girará en torno a la cobertura televisiva de Cronkite sobre el asesinato del expresidente estadounidense John Fitzgerald Kennedy (1961-1963).

Mark Ruffalo, por su parte, dará vida a Don Hewitt, productor televisivo y mano derecha de Cronkite.

"Newsflash" relatará cómo se vivió el asesinato de Kennedy desde la redacción de CBS News, donde Cronkite, toda una institución del periodismo televisivo estadounidense, fue el encargado de contar a millones de espectadores estadounidenses que su presidente había muerto.

Medios especializados en Hollywood como Deadline compararon este proyecto con el estilo narrativo de "The Social Network" (2010)

Este largometraje, que lleva la firma del guionista Ben Jacoby, ha variado con el tiempo, ya que en un principio Seth Rogen iba a meterse en la piel de Cronkite y el director David Gordon Green ("Halloween", 2018) iba a tomar las riendas del filme.

Gómez-Rejón triunfó en el Festival de Sundance con su película "Me and Earl and The Dying Girl" (2015), que ganó el premio del jurado y el del público en la categoría de largometrajes de Estados Unidos.

La pasada semana estrenó en EE.UU. su película "The Current War", una cinta de complejísima gestación y conflictivo lanzamiento que contaba, no obstante, con un muy destacado elenco en el que aparecían Benedict Cumberbatch, Michael Shannon y Tom Holland.

Esta película se estrenó en 2017 en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) y sonaba como posible aspirante a los Óscar, pero sus derechos de distribución estaban en manos de The Weinstein Company, por lo que quedó completamente olvidada y en la estantería tras los numerosos escándalos sexuales desvelados en contra de Harvey Weinstein.

Ahora, "The Current War" llegó a la pantalla grande con un montaje alterno y después de haber sido comprada y vendida por varias compañías diferentes en los últimos meses.