Un sello de Alfonso X acredita la titularidad de la Mezquita-Catedral, asegura el cabildo

El deán presidente del Cabildo de la Catedral de Córdoba, Manuel Pérez Moya, ha asegurado hoy que en el archivo histórico del templo existe un documento que acredita la titularidad "inescrutable" de la Mezquita-Catedral y que el mismo cuenta con el sello de Alfonso X el Sabio.

El sacerdote ha manifestado, a preguntas de los periodistas, que "el documento está ahí y también en el Archivo de Simancas", "con el sello del rey", por lo que ha destacado que "quien dude de eso es que ha perdido la memoria histórica".

"Podéis ir todos y consultarlo, como con la famosa tesis de Pedro Sánchez", ha animado Pérez Moya, quien ha lamentado que las universidades "no hagan tesinas para investigar en ese archivo tan rico".

Sin embargo, Pérez Moya ha matizado que tiene los datos históricos "guardaditos para cuando me los solicite un juez", pero "a cualquiera que me los pida no se los voy a dar", porque "una cosa es el Estado y otra, la justicia".

En este sentido, el presidente del Cabildo de la Catedral de Córdoba ha recordado que "vivimos en un Estado democrático y hay una separación entre lo que es Estado, lo político, lo jurídico y lo administrativo", y "yo no soy ni jurista ni historiador".