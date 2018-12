Alfred García: "OT ha sido clave para saber quién soy como artista y persona"

Apenas un año después de que a Alfred García le colgaran un 1.016 en las pruebas de acceso a "OT 2017", el cuarto finalista del concurso de talentos más célebre de los últimos tiempos anda en una nube, flotando entre las que él llama "canciones sin techo" de su debut, uno de los más esperados y personales de 2018.

"OT ha sido clave para saber quién soy", concede el joven músico en una charla con Efe ante "1016" (Universal), que se publica hoy y descubre a un artista que transita con fluidez entre lenguas (castellano, catalán e inglés) y estilos (rock argentino, pop británico, electrónica) para cantar a Londres, Madrid, Barcelona e incluso Marte.

Con una sólida formación a su espalda, que incluye su paso por el prestigioso Taller de Musics de Barcelona, García (El Prat de Llobregat, 1997) entró a la Academia como el chico raro del trombón y con el propósito firme de darse a conocer, "como artista y como persona, como compositor y amigo, músico y enamoradizo".

Esa humanidad la reivindica en el título del álbum. "No me gustan los números, ni los números 1, ni los del DNI y ni los de los cástings. Esta era una forma de reivindicar que detrás de cada uno de ellos hay una persona y una historia; en mi caso, también unas canciones", explica.

Las suyas empezaron a gestarse hace aproximadamente un año. "Solo unas cuantas", 12, llegaron a la selección final, con 16 temas en total que incluyen colaboraciones destacadas como las de "No cuentes conmigo", con Carlos Sadness, y "Let me go", con sus veteranos paisanos de Love of Lesbian.

"Con Santi y con Juli (de LOL) me entendí muy bien desde el principio. Hacen siempre canciones sin techo, sin ningún tipo de complejo a la hora de componer, y yo también pienso que la música no debe tener barreras, que este es un momento en el que hay que juntarse", explica.

Dicho "mensaje de unidad" trasciende lo musical en "1016", pues no por azar se suceden en el listado un tema titulado "Madrid" y otro llamado "Barcelona".

"Es un momento en el que nos hemos de juntar y sentirnos orgullosos de lo que hay en cada ciudad. Esto no va de buenos y malos, sino de querernos", proclama.

Curiosamente, a la ciudad condal la canta en inglés. "Las canciones me salen así. Es una cosa más allá del raciocinio, algo casi espiritual", cuenta García, que ha ejercido además de productor artístico del álbum.

En él firma otras dos colaboraciones muy especiales, por un lado "Wonder", junto a Pavvla, un bello corte electrónico que remite a James Blake o Bon Iver y en el que hace gala parcialmente de esa faceta comprometida que también exhibió en "OT 2017".

"Aunque el compromiso social es algo que dejo bastante aparte en las canciones. Prefiero actuar desde mi yo persona que desde mi yo artista", puntualiza.

La otra es "Et vull veure", que interpreta junto a su excompañera Amaia Romero, con la que protagonizó una historia de amor que traspasó las pantallas.

"Se la compuse a ella y me parecía muy romántico añadir su voz", cuenta este admirador de Nick Cave que está convencido de que "desnudarse (en canciones) es lo más bonito que hay".

No aparece en el álbum el tema que el público quiso que Amaia y él llevaran a Eurovisión 2018, "Tu canción", pero sí el que él defendió en solitario en la preselección de este concurso europeo de la canción, "Que nos sigan las luces", con un toque de rock argentino en el que se descubrió muy cómodo.

"Esta habla de mí y 'Tu canción' habla de una relación. Por eso la primera es mejor carta de presentación de lo que es Alfred García", argumenta el joven músico, que, en una solución de continuidad indisoluble, también exhibe vientos "beatleleros" en "Londres" o "Volver a empezar".

Muy "británica" asimismo fue la forma de grabar, con toda la banda en el estudio y haciendo uso de "instrumentos de verdad", incluido su trombón.

"Los metales siempre han jugado un papel muy importante en mis canciones. Le dan ese toque soulero que tanto me gusta", afirma García, que se ha permitido un solo con su icónico instrumento en uno de los temas.

Ver a Jamie Cullum, a George Benson y a Nick Cave le despertó el deseo de subirse a un escenario, rememora, y tras participar este verano en cinco festivales, incluido el Arenal Sound ante 40.000 personas, en abril iniciará su gira con los mismos músicos con los que grabó "1016".

"Me gustaría ser como Dylan, que hace giras interminables, siempre con la misma banda", sueña en alto. ¿Llevará consigo el trombón? "Siempre", apostilla.

Por Javier Herrero