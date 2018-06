Alison Brie: "'Glow' ha cambiado mi mentalidad, la fuerza también es sexy"

Antes de fichar por "Glow", hacer teatro era lo más cercano a practicar un deporte para Alison Brie. Con sus músculos a tono, la actriz californiana asegura que la serie sobre luchadoras de Netflix ha cambiado su mentalidad: "la fuerza también es sexy en la mujer".

Junto a Betty Gilpin, su compañera de reparto y rival en la ficción, Brie habló recientemente en Berlín con un grupo de periodistas, entre ellos Efe, con motivo del estreno de la segunda temporada de la serie, previsto para el próximo 29 de junio.

"No se trata de estar súper delgada, sino de levantar peso, tener un cuerpo que te responda; por eso amo la serie, nunca en mi vida he sido una persona atlética, y darme cuenta de mi poder desde un punto de vista físico ha sido apasionante", señala.

En la ficción Brie es Ruth Wilder, una actriz en paro que trata de abrirse camino en Los Ángeles en 1980 y que encuentra su última oportunidad de ser una estrella entre el brillo y la licra de la lucha libre femenina.

No es del todo el caso real de la actriz, que se dio a conocer con personajes secundarios en series como "Mad Men" -la dulce Trudy- o "Community" -la chispeante Annie-, aunque se acerca bastante, ya que "Glow" ha supuesto su salto a la fama y en el último año ha participado en películas como "The Disaster Artist" de James Franco y "Los archivos del Pentágono", de Steven Spielberg.

Gilpin, conocida por series como "Masters of sex" y "American Gods", coincide con ella en que el mensaje de empoderamiento femenino que transmite "Glow" le ha contagiado personalmente.

"He sido muy cruel conmigo misma solía tener una voz censora en mi cerebro que representaba la mirada machista y que es muy poco saludable", confiesa, "es nuestro trabajo, de las mujeres, cargarnos esa voz y escuchar a las otras".

La herramienta perfecta para hacer ese trabajo, en su caso, ha sido el trabajo con el cuerpo. "Especialmente en esta industria donde tu cuerpo se considera un recipiente para un bikini", apunta.

"Glow me ha hecho darme cuenta de que los músculos de mis rodillas tienen que estar fuertes si quiero saltar o levantar peso, nuestro cuerpo es una herramienta poderosa si lo tratamos como tal", añade Gilpin.

Sobre el contenido de la nueva temporada, no quieren revelar demasiado.

"Retomamos unas semanas después de donde lo dejamos en la primera y vemos la trastienda del espectáculo de lucha femenina", subraya Gilpin. "También veremos como Ruth y Debbie tratan de mantener su amistad, pero evitando el trance de hablar abiertamente sobre lo ocurrido, lo cual tendrá serias repercusiones".

Brie cuenta que su personaje tiene que enfrentarse a la soledad, al estar alejada de sus amigas, y cuenta con menos escenas de lucha, lo que también supuso un "reto emocional".

Sam (Marc Maron), el malhumorado director de cine B que en la primera temporada era el único varón entre 14 mujeres, estará más acompañado en esta nueva tanda de episodios, que contará con un nuevo personaje masculino. También habrá una nueva luchadora, a la que dará vida Shakira Barrera.

Por lo demás, seguirá habiendo mucha laca, purpurina y música ochentera en esta serie creada por Liz Flahive (Homeland, Jackie) y Carly Mensch (Jackie, Orange Is The New Black, Weeds).