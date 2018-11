Alison Doody recoge el premio 'Almería tierra de cine' con promesa de regreso

La actriz irlandesa Alison Doody ha recogido esta noche el premio 'Almería tierra de cine' que concede el Festival Internacional de Cine de Almería (FICAL), coincidiendo con el 30 aniversario del rodaje de 'Indiana Jones y la última cruzada' en esta tierra a la que la artista ha prometido regresar.

"Espero estar de vuelta muy pronto", ha dicho Doody tras recoger el galardón en el Teatro Cervantes de la capital almeriense, a escasos metros de donde se ubica la estrella que lleva su nombre en el Paseo de la Fama de Almería, que la propia actriz ha podido descubrir esta mañana en un multitudinario acto.

Con la inevitable 'The raiders march' compuesta por John Williams para la saga cinematográfica dirigida por Steven Spielberg, Doody ha subido al escenario del Cervantes, donde no ha podido exclamar "oh, Almería" ante los insistentes aplausos de los asistentes.

"Muchas gracias, es un gran honor para mí. Me recordará los maravillosos momentos que he pasado aquí", ha sostenido la actriz, quien ha rememorado los recuerdos que atesora del rodaje de la tercera entrega de la saga protagonizada por el estadounidense Harrison Ford.

Ha revelado que hoy ha recibido un indalo, el símbolo tradicional de la provincia de Almería, y ha asegurado que ha sido agasajada con "la misma hospitalidad que tuve hace 30 años", por lo que Almería siempre tendrá un "lugar muy especial cerca" de su corazón.

La entrega del 'Almería tierra de cine de Doody' se ha celebrado durante la segunda edición de la Gala del Audiovisual Almeriense del FICAL, en la que se ha homenajeado a los profesionales y las grandes promesas de la industria audiovisual provincial.

En la misma ha recibido también el premio ASFAAN el guionista, realizador, crítico de cine, docente, investigador y periodista, Juan Gabriel García, por una trayectoria que le ha hecho merecedor de este reconocimiento que realiza la Asociación de Festivales Audiovisual de Andalucía.

García cuenta con una sólida formación universitaria, talento y pasión por el cine, en particular por el "western" y por Sergio Leone que han sido el mejor aval para una brillante trayectoria periodística desde 2001 en prensa escrita, radio, televisión y medios "online".

Asimismo, Daniel Díaz Caballero ha ganado el premio del Maratón 48x3, mientras que el Premio del Público 'Almería Tierra de Cortometrajes' ha sido para Andrés Escanes por el corto 'Terra'.

FICAL ha entregado un premio dotado con 7.000 euros al mejor proyecto de producción audiovisual rodado en la provincia y que, gracias a su importancia como obra, ha ayudado a aumentar el patrimonio cultural almeriense.

El ganador del premio ha sido para David Martín por 'La Vida era solo Eso'.