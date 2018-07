El NOS Alive, "madre" de los festivales portugueses, calienta Lisboa

El festival NOS Alive, el más importante de cuantos se celebran en Portugal, arranca esta noche con un imponente cartel que abren Snow Patrol y Artic Monkeys y en el que también destacan Pearl Jam o Franz Ferdinand.

La cita, que seduce cada año a más de 150.000 personas, vuelve desde hoy y hasta el sábado al paseo marítimo de Algés, en las afueras de la capital portuguesa, con destacados nombres de la escena internacional.

Artic Monkeys, Snow Patrol, Queens of Stone Age, The National, Pearl Jam o Alice in Chains son algunos de los grupos que pasarán por el escenario principal del evento, que se realiza a escasas horas de diferencia del español Mad Cool, donde estos artistas actuarán previamente.

Así, la cita portuguesa se convierte en una segunda oportunidad para verlos en la península ibérica, complementados por otros escenarios que aportan sabor luso, como el dedicado en el exclusiva al fado, donde actuarán António Zambujo y la joven promesa Teresinha Landeiro.

La amalgama de propuestas incluye otros escenarios centrados en música electrónica, bandas emergentes portuguesas y comedia.

Los cabezas de cartel de hoy, los británicos Artic Monkeys, estarán precedidos por sus compatriotas Snow Patrol y el portugués Miguel Araújo.

Para la segunda jornada del evento, el plato fuerte es Queens of Stone Age, The National y Two Door Cinema Club, una suerte de "in crescendo" que culminará el sábado con Alice in Chains, Franz Ferdinand, Pearl Jam y MGMT.

Será el día grande del festival, que este año estará vigilado no solo por policías portugueses, sino también españoles e italianos que se encuentran en Lisboa como parte de un intercambio estival, y que dan apoyo además en las playas lusas.

Considerado ya un referente de los festivales europeos, el NOS Alive recibió en ediciones anteriores a artistas y grupos como Metallica, The Cure, Coldplay, Bob Dylan o los españoles Vetusta Morla.