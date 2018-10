Almandoz pide esfuerzo para que cintas como 'Oreina' estén salas comerciales

El director de cine donostiarra Koldo Almandoz ha señalado hoy en Tudela que se debe hacer "un esfuerzo" por que películas como 'Oreina', que se ha presentado en la sección oficial a concurso del Festival Ópera Prima, "estén en salas comerciales y puedan atraer a otros públicos".

El cineasta vasco ha estado acompañado en la rueda de prensa de presentación de este filme por el actor Patxi Bisquert, uno de los tres protagonistas de la historia que transcurre en la periferia que traza el río Oria en varios municipios guipuzcoanos.

Almandoz ha reconocido que pensó desde un principio en contar una historia en esas localizaciones, porque muestran que en las ciudades de provincia la vida salvaje está a tan solo unos pocos metros del entramado urbano.

No obstante, el cineasta redondeó su proyecto cuando comprendió que en esa periferia habitaban "no solo personas arraigadas a la tierra, sino también nuevas generaciones de ciudadanos migrantes que buscaban su sitio en ese universo".

Almandoz ha defendido su idea del cine como lenguaje, señalando que buscó ser convencional y huir de su zona de confort, el documental y el cine experimental, pero manteniendo un cierto tono evocador y poético a través de las imágenes.

"Tengo una creencia de que una película debe transformarse en el proceso de rodaje, que es donde debe haber un añadido al guión desde el que se inició el proyecto. En un principio la historia era más de palabras, pero fui encontrando situaciones más atractivas y trabajando con una mayor falta de certezas", ha señalado.

Por su parte, Bisquert ha reconocido que el guión y la manera de contar que ofrecía la idea de Koldo Almandoz le llevó a embarcarse en la aventura del rodaje.

"El guión me empezó a motivar desde que comencé a leerlo por primera vez. Y me gusta ese tipo de cine que cuenta las cosas con más silencios que palabras, en el que no hay una sobrecarga verbal como ocurre en muchas películas de hoy en día. Ese fue el factor fundamental", ha dicho.

Por otro lado, Bisquert ha reconocido que el Tasio que le llevó a la fama en la película homónima hace 34 años se ve reflejado en cierto modo en su personaje de 'Oreina'.

"Es una persona arraigada a la tierra, a sus costumbres. Hay diferencias en las historias, ésta es más actual, pero los vínculos son evidentes", ha argumentado.

El intérprete ha descrito cómo fue para él trabajar con Laulad Ahmed Saleh, actor amateur que da vida al protagonista principal de la cinta.

"Le aconsejé en muchas facetas, en temas como la memorización de las frases o las marcas. Creo que los actores estamos para eso y, personalmente, no me gustan los intérpretes que más que a ayudar van a fastidiar al otro, que los he conocido a lo largo de mi carrera", ha reconocido.

Además, ha confesado que la relación que tienen sus dos personajes en la película fue también un factor que fortaleció su vínculo en la vida real, especialmente durante los ensayos.

Bisquert ha subrayado que Ahmed Saleh aportó "algo que los actores con experiencia a veces olvidan: la frescura".

Por su parte Koldo Almandoz ha reconocido estar "muy contento" con la recepción de la película, que cumple su sexta semana en cines de toda la geografía nacional.

"Considero que este ha sido un año de muy buena cosecha, lo estamos viendo con las óperas primas de este festival en Tudela, que son 'peliculones', y por eso ver que la película aguanta en cartelera es para mí una sensación nueva, casi ciencia ficción", ha señalado.