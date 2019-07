Almodóvar, Banderas y Jennifer López, entre los nominados a Premios Imagen

Pedro Almodóvar, Antonio Banderas y Jennifer López figuran entre los nominados a los Premios Imagen, unos galardones que reconocen los retratos positivos de los latinos en Hollywood.

La Fundación Imagen, que organiza estos premios, difundió hoy la lista de nominados para su gala número 34, que tendrá lugar el próximo 10 de agosto en el Hotel Beverly Wilshire de Beverly Hills, en Los Ángeles (EE.UU.).

"Dolor y gloria", "Monsters and Men", "¡He matado a mi marido!" e "Instant Family" se disputarán el premio a la mejor película.

Pedro Almodóvar ("Dolor y gloria"), Sean Anders ("Instant Family") y Reinaldo Marcus Green ("Monsters and Men") fueron los nominados a la mejor dirección.

Jennifer López ("Second Act") sobresale en la categoría de mejor actriz de una película, un apartado en el que también están nominadas Jasmine Cephas Jones ("Monsters and Men"), Isabela Moner ("Instant Family") y Rosa Salazar ("Alita: Battle Angel").

Por su parte, Antonio Banderas ("Dolor y gloria") encabeza el listado de candidatos a mejor actor de una película, donde figuran además Joe Camareno ("Tin Holiday"), Andy García ("Mamma Mia! Here We Go Again") y Anthony Ramos ("Monsters and Men").

En cuanto a la televisión, "How To Get Away With Murder", "Magnum P.I.", "Manifest", "Pose", "Queen of the South" y "Shades of Blue" optarán al Imagen a la mejor serie dramática.

Y el reconocimiento a la mejor comedia televisiva se decidirá entre "Abby's", "Brooklyn Nine-Nine", "Jane the Virgin", "On My Block", "One Day at a Time" y "Superstore".

Además, Alice Braga ("Queen of the South"), America Ferrera ("Superstore"), Diane Guerrero ("Doom Patrol"), Lela Loren ("Power"), Justina Machado ("One Day at a Time"), Gina Rodríguez ("Jane the Virgin") y Mj Rodríguez ("Pose") serán las candidatas al reconocimiento a mejor actriz televisiva.

En el apartado masculino se enfrentarán Gabriel Chavarría ("The Purge"), Jason Genao ("On My Block"), Jay Hernández ("Magnum P.I."), Lin-Manuel Miranda ("Ducktales"), JD Pardo ("Mayans M.C."), Jon Seda ("Chicago P.D.") y Diego Tinoco ("On My Block").