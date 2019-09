Almodóvar y Scorsese, protagonistas del Festival de Cine de Nueva York

Pedro Almodóvar y Martin Scorsese serán los protagonistas del Festival de Cine de Nueva York, que arranca este viernes, en el que ambos directores presentarán sus últimos filmes, "Dolor y Gloria" y "The Irishman" (El Irlandés).

En su 57 edición, que reúne 153 películas, Scorsese inaugura la muestra por primera vez con su largometraje de más de 3 horas y media que reúne en la gran pantalla a actores de la talla de Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci para contar la historia del matón Frank Sheeran y la desaparición y asesinato de Jimmy Hoffa.

El drama seguía bajo producción cuando se celebraron algunos de los festivales de mayor prestigio del mundo, como el de Toronto y el de Cannes, por lo que serán los neoyorquinos los primeros en disfrutar de la esperada cinta.

"('El irlandés') es una obra resultado de maestros, efectuada con un dominio del arte del cine que he visto muy pocas veces en mi vida", opinaba en un comunicado el director de la muestra de cine neoyorquina, Kent Jones.

La cinta, que se proyectará hasta en 10 ocasiones durante el festival, se estrenará en las salas de cine el próximo 1 de noviembre, y menos de un mes después, el día 27, podrá verse en la plataforma digital Netflix.

En pasadas ediciones, la muestra ha abierto con destacadas cintas como "Gone Girl" y "The Social Network", de David Fincher, "Captain Phillips" de Paul Greengrass, "Life of Pi" de Ang Lee, "Mystic River" de Clint Eastwood, "Todo sobre mi madre" de Pedro Almodóvar y "Pulp Fiction" de Quentin Tarantino.

La segunda jornada de este festival, que se extiende hasta el 13 de octubre, estará dominada por Pedro Almodóvar y el protagonista de su última cinta, Antonio Banderas, semanas después de conocerse que "Dolor y Gloria" representará a España en los Oscar de 2020.

Ambos acudirán este sábado a la alfombra roja del "Film at Lincoln Center" (el nuevo nombre de la Lincoln Center Film Society), en Mahattan, para la premiere de la cinta en EE.UU., que podrá verse en los cines del país a partir del 4 de octubre.

Además estará presente en el festival otra española, Penélope Cruz, que acude a Nueva York junto con el intérprete venezolano Edgar Ramírez y el director de cine Olivier Assayas, quien presenta "Wasp Network", una coproducción de Francia, España y Brasil.

El filme cuenta la historia de un grupo de cubanos exiliados en Miami que se infiltran en un grupo terrorista anti-castrista que está llevando a cabo atentados en Cuba.

Los cinéfilos de la Gran Manzana también podrán ver la película "Marriage Story", con Scarlett Johansson y Adam Driver, "Parasite", del surcoreano Bong Joon-ho, que ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes, y "Bacurau", de los brasileños Kleber Mendonça Filho y Juliano Dornelles.

Asimismo, participarán en la muestra "Sibyl," de Justine Triet, "The Wild Goose Lake," de Diao Yinan, y "Portrait of a Lady on Fire," de Céline Sciamma.