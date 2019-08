Almodóvar en el Festival de Venecia: "No tenemos que exagerar la representación de la ultraderecha"

Pedro Almodóvar, que esperaba el León de Oro del Festival de Venecia desde hacía más de tres décadas, ha recibido este jueves un galardón destinado a reconocer toda una trayectoria marcada por filmes icónicos como Volver (2006), Todo sobre mi madre (1999) o la reciente Dolor y gloria (2019), entre muchos otros.

"La España moderna claro que existe. Hay una España moderna, contemporánea, que como en casi todos los países, tiene de todo", ha dicho el cineasta español en la rueda de prensa antes de recibir el premio, "incluso hay algo a lo que España se había resistido hasta ahora, que era a tener un partido - del que no tenemos que exagerar su representación tampoco-, de ultraderecha", afirmaba en alusión al partido Vox, aunque sin citarlo.

Además, el creador manchego ha recordado que la ultraderecha ya lleva "mucho tiempo" en otros países vecinos como Italia o Francia. "De ese modo diríamos que la España contemporánea está equiparada a nivel político de la misma variedad que cualquier otro país. ¿Es moderno? Pues no sé si el calificativo moderno es la palabra justa para calificar esta situación. Esta situación es la que es", ha defendido.

Por otro lado, también ha reivindicado la temática de su cine, la defensa de la libertad sexual y de la diversidad, que a su parecer fue fruto de su afán por plasmar aquel país que salía de la dictadura en 1977: "Para mí era la vida misma".

"El director español más importante desde Buñuel"

La Mostra ha dedicado esta distinción a Almodóvar al considerarle "el director español más importante desde Luis Buñuel" y también al verle como todo un hijo pródigo, pues fue en Venecia donde tuvo su debut internacional en 1983 con Entre tinieblas.

#BiennaleCinema2019#Venezia76#GoldenLionforLifetimeAchievement@AlbertoBarbera2:"#PedroAlmodóvar isn’t only the most influential Spanish director since Buñuel, he is a filmmaker who has offered us the most multifaceted and provocative portraits of post-Franco Spain." pic.twitter.com/xxuinHqTU7 — Biennale di Venezia (@la_Biennale) August 29, 2019

Fue el primer gran festival que acogió a aquel muchacho llegado de la movida madrileña y que solo cinco años después regresaría a la Mostra con una de sus obras más aclamadas, Mujeres al borde de un ataque de nervios, consiguiendo el premio al Mejor Guion.

No se llevó el codiciado León de Oro y, por esa razón, cree que el honorífico recibido ahora, treinta y un años después, es un "hecho de justicia poética", como se ha permitido ironizar en la rueda de prensa previa a la ceremonia. "Si vives lo suficiente, yo creo que el tiempo me está dando la razón (...) Yo me siento un poco como que 31 años después me están dando el León de Oro por una película que traje en 1988. Y me gusta creer que es un hecho de justicia poética".

Ahora, a sus 69 años, no ve un futuro sin el arte que cultivó durante toda su vida y que le ha convertido en uno de los cineastas españoles más relevantes, si no el que más."El cine ha sido mi vida y no concibo lo que queda de ella sin hacer películas", avanzó, en referencia a una "necesidad vital" sobre la que reflexiona en su última obra, Dolor y gloria.

Almodóvar ha cerrado su discurso alabando la industria española, "modesta pero llena de talentos", y agradeciendo a todas sus estrellas llamándolas por su nombre de pila: Penélope, Marisa, Carmen y Antonio. "No he pretendido cambiar el mundo, sino narrar el mío con libertad e inocencia", zanjaba antes de tener entre sus manos un premio que recibieron algunos de sus referentes, desde Buñuel a Michelangelo Antonioni o Federico Fellini.