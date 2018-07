Almudena Grandes: "La figura del editor es fundamental y está desapareciendo"

La escritora madrileña Almudena Grandes ha considerado hoy que uno de los problemas más importantes para los autores contemporáneos es que en los grandes grupos editoriales está desapareciendo la figura del editor, que es "fundamental" para ellos, su conexión con la realidad.

Grandes (Madrid, 1960), que ha participado en el Fórum Edita Barcelona, ha indicado que "escribir novelas es trabajar en solitario; no creo que haya un oficio más solitario, con la cabeza llena de gente durante mucho tiempo, pero con nadie con quien hablar".

Fiel y leal desde hace casi treinta años a Tusquets, donde trató primero con el fallecido Antonio López Lamadrid y desde hace 25 años con Juan Cerezo, para los que solo ha tenido buenas palabras, la madrileña ha definido a los editores como aquellos a los que se puede llamar "cuando dudas, tienes un mal momento, estás deprimida, también cuando estás eufórica y decir: 'Mira qué me ha pasado'".

Aunque ella, ha insistido, no ha tenido el problema, sí escucha frecuentemente entre otros escritores amigos que se sienten desconcertados cuando su editor cambia de sello, porque se quedan sin tener "a nadie con quien hablar".

Preguntada por uno de los asistentes del foro, ha llegado a decir que, si Juan Cerezo se marchara algún día de Tusquets, "lo más seguro" es que ella también cambiara de editorial "para poder seguir hablando con él y para seguir teniendo a alguien con quien hablar".

Por otra parte, ha bromeado con que es mejor tener a un editor que te reciba tumbado en una cama, como los ha habido en otros países, que "uno que hubo hace unos años en España que venía de vender el Mister Proper, del grupo Procter & Gamble".

Asimismo, ha valorado positivamente que en los últimos años hayan aparecido un "montón" de pequeñas editoriales que tienen la virtud de que "el dueño editorial sí sigue editando, buscando libros, implicándose personalmente".

"Comprendo que el mundo ha cambiado y no podemos evitar las nuevas tecnologías, pero algunas buenas costumbres del pasado no se deberían haber perdido, como tener editores con una relación fluida con sus autores", ha zanjado.

Influenciada desde que era una niña de primera comunión por la lectura de "La Odisea" y los libros de aventuras e interesada por los héroes que "tienen miedo, se equivocan, dudan y se contradicen", la novelista ha lamentado que en 2018 todavía no se haya creado una entidad como una SGAE para escritores y que haya editoriales que paguen menos del 10 % por derechos de autor a los jóvenes que empiezan.

Tampoco ha obviado que "hay una editorial andaluza, cuyo jefe fue ministro, que es famosa porque no paga derechos, no da nada".

A su juicio, los autores españoles deberían ponerse de acuerdo para crear esa entidad, pero "somos individualistas, navegantes solitarios, con una parte de la vida metidos en casa, y es complicado".

Sobre futuros proyectos literarios, una vez acabe la serie de sus "Episodios de una guerra interminable", ahora que ha empezado el volumen número cinco, Almudena Grandes ha desvelado que le gustaría contar la historia de sus bisabuelos, especialmente la de su bisabuela Benita, con un cuarto de sangre negra.

Ha avanzado que se trata de una superviviente, una aventurera, que al nacer fue dejada ante la puerta de una iglesia y que murió en Casablanca (Marruecos) al lado de un hombre treinta años más joven. "Yo, que me he inventado tantas familias, ahora me apetecer contar la historia de la bisabuela Benita", ha proclamado.

Sobre la posibilidad de que algunos de sus últimos títulos se conviertan en series de televisión, ha afirmado que "el capitalismo español no está muy por la labor de hacer series, ha habido proyectos, pero ninguno ha salido, creo que porque el tema, de alguna forma, a los medios de comunicación les asusta".

Sólo en un caso, "Los pacientes del doctor García", en los que los "malos no son españoles, a los quince días me compraron los derechos", ha concluido la escritora.