Alsina: "El oyente de radio en España es muy del comunicador"

"El oyente de radio en España es muy del comunicador", sostiene el periodista Carlos Alsina, que después de dos meses a los mandos del nuevo "Más de Uno" haciendo seis horas y media diarias de radio, se alegra de haber sobrevivido a este envite y asegura que el espacio tiene una personalidad muy clara.

En un encuentro con los medios, el locutor ha hecho balance del arranque de temporada del nuevo matinal de Onda Cero, del que se hace cargo él solo desde el pasado septiembre y que desde que comenzó hace tres años conducía a medias con Juan Ramón Lucas.

"Mis sensaciones son que es un producto sólido y que la combinación de los dos tramos informativo y de entretenimiento es una buena combinación porque el programa tiene una personalidad muy clara todo el tiempo", ha opinado.

Alsina (Madrid, 1969), que en junio renovó con la emisora de Atresmedia con un contrato de larga duración, ha destacado la "filosofía" del matinal de informar y entretener y ha reconocido que no les gusta "dramatizar" ni "solemnizar": "No es una distancia pero sí es un relativizar las cosas con un punto de humor e ironía".

A pocos días de conocer los datos de la tercera oleada del Estudio General de Medios (EGM) de este año, el locutor no se muestra especialmente preocupado por los datos y confiesa no está "muy pendiente" de lo que hacen sus competidores, con quienes tiene una buena relación.

Recuerda que cuando Carlos Herrera fichó por la emisora de la Conferencia Episcopal, le pareció "lógico" perder 700.000 oyentes y que su antecesor al frente de la mañana en Onda Cero ganara un millón: "El oyente de radio en España es muy del comunicador".

"Quitando la Ser, que es un fenómeno distinto en el que el oyente está muy identificado con la marca y afecta menos cuando hay un cambio de comunicador, en las demás cadenas afecta mucho", destaca Alsina, que rechaza que en la radio "sea mucho de egos".

"No sabría decir en qué consiste la lucha de egos entre los que hacemos los programas principales de las cadenas. Hay una rivalidad sana (...) No somos amigos, no tenemos un grupo de whatsapp, aunque igual deberíamos plantearlo", bromea el periodista.

Casi tres décadas en radio le hacen, si cabe, ser más apasionado aún de este medio y no se plantea tocar la pequeña pantalla: "No sé hacer televisión, ni me interesa mucho, yo me lo paso bien en la radio y eso es lo que yo sé hacer bien, lo que más me gusta y en lo que más acreditado estoy".

Admite no obstante que el grupo mediático en el que trabaja (Atresmedia) ha intentado en varias ocasiones "utilizarle" para la televisión, pero está convencido de que ganar oyentes "tiene mucho más que ver con el programa que haces todos los días que con tener notoriedad puntual en una televisión".