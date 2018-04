Amaia, Alfred y su "España de mierda" ponen rumbo a Eurovisión 2018

Casi tres meses después de su elección para representar a España en Eurovisión 2018, Alfred y Amaia se han despedido hoy de la prensa española antes de hacer las maletas a Lisboa en una rueda de prensa en la que, lejos de evitar las últimas polémicas sobrevenidas, han aprovechado para reírse de ellas.

"¿Qué no puede faltar en vuestro equipaje a Portugal?", les han preguntado. "Mi pin de Bowie", ha respondido el 50 % masculino de este dúo musical efímero, a lo que su compañera ha prorrumpido: "¡Y mi ejemplar de 'España de mierda'!".

De esta manera, la ganadora del concurso "OT 2017" ha querido zanjar el debate surgido esta semana cuando Alfred le regaló con motivo del Día de Sant Jordi esa obra de Albert Pla que algunas voces criticaron por considerar una apología del independentismo catalán, cuando en realidad trata del periplo por la península de un músico uruguayo.

"Es como una cosa de niños, ¿no? Jo, qué fuerte: España de mierda", ha ironizado el cantante, antes de declararse "supercontento" porque esta promoción involuntaria haya servido para que el libro "se agotara en todas partes".

Tampoco han querido obviar asuntos de candente actualidad, como la sentencia a 9 años de prisión por abuso sexual continuado y no por violación para los integrantes de "La manada". "Es vergonzoso. Esto es lo que importamos las mujeres en este país", ha denunciado Amaia, pamplonesa de nacimiento, entre los aplausos de los asistentes.

El dúo, que se ha presentado en el Teatro Real de Madrid, el mismo espacio donde hace 49 se produjo la última victoria española en Eurovisión con Salomé, han hablado de sus sentimientos a unos pocos días de la gran final del 12 de mayo en Lisboa.

"Estamos con adrenalina, pero no nerviosos. Nos sentimos muy preparados para lo que tenemos que hacer; lo de la posición está bien, pero no nos importa mucho, porque no depende de nosotros, así que nos centraremos en hacer una buena actuación", han señalado.

Lo harán con "Tu canción", tema compuesto por Raúl Gómez y Sylvia Santoro, que ya es disco de oro en España y del que hoy han vuelto a presentar su versión en inglés, tras interpretarla anoche por primera vez en vivo en un concierto íntimo junto a amigos como Love of Lesbian y Zahara.

Ante las imágenes del videoclip montado por RTVE en el que se repasaba su infancia y también su paso conjunto por la Academia de OT, donde nació y creció su relación, Alfred no ha podido evitar emocionarse, lo que ha suscitado un beso espontáneo de Amaia.

"Lo bueno que tiene este tema es que la cantamos con el corazón, porque habla de nosotros", ha subrayado el joven músico, que se ha declarado "muy contento" con la puesta en escena. "Va a quedar algo muy natural: somos nosotros con nuestras cosas", ha anticipado, sin otros detalles, más allá de que estarán solos sobre el escenario.

Inamovibles del undécimo puesto de 43 en los pronósticos, sus declaraciones se producen después de que una de las competidoras de "Tu canción" para ser interpretada por España en Eurovisión, el tema "Lo malo" de Aitana y Ana Guerra, se haya alzado varias veces como número 1 no solo aquí, sino en otros cuatro países.

Preguntados por si creen que este tema habría hecho un papel aún mejor, Alfred se ha mostrado muy tajante: "No lo votaron así", ha replicado en referencia al programa especial en el que la audiencia se inclinó por su tema romántico y no por el citado trap.

"A mí 'Lo malo' me encanta. Si hubiese ido a Eurovisión, creo que también habría triunfado. Pero entonces la gente se habría preguntado: ¿Qué habría pasado si hubiese ido 'Tu canción'?", ha comentado.

Junto a los "triunfitos" han comparecido el presentador de "OT", Roberto Leal, y los cronistas que servirán los comentarios de RTVE en las semifinales de los días 8 y 10 y en la final del 12 de mayo: Julia Varela, que repite por cuarto año, y Toni Aguilar, que se estrena en estas lides como sustituto de José María Íñigo.

Para él y para José María Uribarri ha tenido el veterano locutor de Los40 unas palabras de recuerdo. "Al pasado respeto, al presente compromiso y al futuro ilusión", ha dicho, antes de afirmar que lo de Eurovisión "es parte de un sueño infantil hecho realidad".

Será el día 3 de mayo cuando todos pongan rumbo a la capital lusa, como parte de una numerosa delegación de la que también formarán parte su excompañera y amiga Aitana, sus exprofesores Javier Calvo y Javier Ambrossi y la presentadora Anne Igartiburu, que presentará desde allí algunos especiales del programa "Corazón".