Amaia y Alfred cantan "Tu canción" en inglés y rodeados de sus amigos

Contando ya los días para que llegue Eurovisión, los representantes de España, Amaia y Alfred, han sorprendido hoy cantado "Tu canción" en inglés en el concierto "Amaia, Alfred y amigos", una cita especial en la que han compartido escenario con algunos de sus referentes musicales, como Love of Lesbian o Zahara.

Tampoco han faltado a este concierto homenaje, emitido a través de la web de RTVE, algunos de los compañeros de la Academia de Operación Triunfo de la joven pareja, como Roi, Ricky, Nerea, Mimi o Thalía.

Junto a ellos, 120 privilegiados han acudido a esta cita en directo para despedir a los representantes de España en el Festival europeo de la Canción, un regalo antes de que la pareja viaje a Lisboa, donde ensayarán el tema compuesto por Raúl Gómez, también presente hoy en el Estudio EPC de Pozuelo de Alarcón.

Frente al orgulloso compositor, y convirtiendo #AmaiaAlfredAmigos en trending topic en Twitter, Amaia y Alfred han interpretado por primera vez "Tu canción" en inglés, a pesar de que la defenderán en castellano en la capital portuguesa el 12 de mayo.

"A ver si no nos equivocamos y nos pasamos al español", ha bromeado, con su ya característica naturalidad, Amaia, que ha recibido después de "Tu canción" el Disco de Oro por este tema junto a su compañero, Alfred.

Aunque este ha sido el cierre de una íntima cita que han iniciado en el escenario Love of Lesbian cantando junto a los dos "triunfitos" la canción "Incendios de nieve", para más tarde interpretar "por tercera vez en la historia del grupo" otro tema, "Fantastic shine", esta vez solo con Alfred en el escenario.

Judit Nedermann ha tomado el relevo para cantar en catalán, a tres voces con Amaia y Alfred, "Mireia", un tema que unió a los dos jóvenes "en la gala 0" del reality que les encumbró como jóvenes promesas de la música, según ha recordado Amaia.

Ritmos de jazz han seguido en el pequeño y circular escenario del Estudio EPC con el cubano Mel Semé, que, guitarra en mano, ha alternado el inglés y el castellano acompañado de Alfred, quien no ha dudado en dar muestra de su preparación musical tocando la trompeta.

Zahara, fiel seguidora de "Operación Triunfo" y fan confesa de Amaia, ha interpretado en solitario "Olor a mandarinas" y más tarde ha compartido con Amaia los versos de la emotiva "Con las ganas", un tema que la ganadora del concurso defendió junto con Aitana, segunda clasificada de OT, en la gala 4.

"Amaia tiene esa cosa de ser tan natural y tan bonita", ha alabado Zahara a la joven pamplonesa, que ha seguido el concierto con sus amigos de Pamplona del grupo Belize con la canción "Egos".

Los líderes de la banda, Ángel y Ana Fuertes, han hecho las delicias del público junto a Amaia, que ha cantado en inglés y ha dejado su sempiterno piano a un lado para tocar el ukelele.

"Amaia, Alfred y amigos" no ha estado, sin embargo, exento de fallos técnicos por el directo, ya que Manel Navarro, representante de España en Eurovisión en la pasada edición del festival, no ha podido interpretar "Do It For Your Lover".

Pero no ha habido problemas para subirse con Alfred al escenario y compartir "Que nos sigan las luces", otro de los temas candidatos este año para ir a Lisboa.

Navarro ha pasado el testigo de Eurovisión, en directo y en un concierto hecho a medida para la joven pareja, a Amaia y Alfred, que viajarán inminentemente a tierras lusas para preparar la candidatura española del festival en el que parte como favorita, según las casas de apuestas, la israelí Netta con "Toy".