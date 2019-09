Amaral: "Como mujer hay un desgaste diario por demostrar siempre el doble"

El mundo es movimiento y, fruto de esa constatación, Amaral alumbra un disco en el que sorprenden con nuevas sonoridades, zambulléndose incluso en el "dancehall", y rindiendo tributo a aquellos que, como muchas mujeres, hicieron avanzar la historia al marcar su propio ritmo.

"Es imposible que una mujer no haya tenido que ponerse seria en algún momento de su vida. Me he visto reflejada en esa constante lucha de las grandes y las pequeñas cosas, sobre todo en el desgaste del día a día, de tener que demostrar siempre el doble", subraya Eva Amaral en una entrevista con Efe celebrada hoy junto a su compañero Juan Aguirre.

En "Salto al color" (Antartida/Sony Music), su octavo disco de estudio, que se publica este viernes, ese homenaje a todas las féminas que fueron "a contracorriente, las conocidas y las desconocidas", se titula "Soledad" y se escribe a partir de una seguiriya flamenca, una de las muchas pinceladas con las que sorprende el álbum.

"Quizás hemos empezado a escuchar músicas que antes solo oíamos eventualmente y que ahora, al estar más asimiladas, nos salen de manera natural", apuntan ante un trabajo que "transita por diferentes escenarios" e igual bebe de Portugal, de Galicia o de Jamaica, "como un cuadro impresionista con muchos colores".

Eso, en parte, es gracias a la labor de equipo que han establecido al reclutar a otros músicos tan diversos como el "maestro" Tino Di Geraldo, que introdujo panderos turcos e incluso percusiones sobre mesitas de noche, o Pablo Gareta y Amit Amit Kewalramani, procedentes del ámbito del hip hop, con los que han sorprendido al usar hasta una base de "dancehall".

"Los sencillos que han salido no los elegimos porque fuesen los menos convencionales, sino porque nos parecían buenas canciones, aunque sabíamos que 'Mares como tú' sí era bastante rompedora respecto a lo que veníamos haciendo", aseguran.

Como declaración de intenciones multicolor del disco, ahí queda el arranque con "Ondas do mar de Vigo", una cantiga del siglo XIII del trovador gallego Martín Codax en el que participa Carlos Núñez, artífice involuntario de que Amaral se pusiera en contacto hace años con esta pieza.

"Un amigo músico me dijo una vez que para hacer lo más nuevo había que escuchar lo más antiguo", defiende Aguirre, ante un álbum que combina el acercamiento a formas folclóricas tradicionales con el uso de sintetizadores y propuestas más bailables como "Señales".

La razón, explican, es que frente a otros discos suyos en los que la base principal de la composición fue la guitarra, esta vez también han jugado con programaciones y los efectos emocionales "de una distorsión o del sonido de una batería que te golpea de una manera tribal".

"Más que pensar en géneros, pensamos en energía y ahora estamos en el camino de que transmitir sensaciones no pasa solo por las guitarras eléctricas, que las hay en este disco, sino por sonoridades que veníamos absorbiendo, por ejemplo en viajes", cuentan.

Esto les lleva de nuevo al tema tan presente en el disco "del movimiento y la diversidad, de cómo cada uno tenemos nuestra manera particular de movernos", de "quitarse complejos y miedos adquiridos a través de terceras personas" (como en "Tambores de revolución") o de reivindicar que, "para vivir en el presente, es necesario quitarse la mochila y la melancolía de quien has sido" (como en "Nuestro tiempo").

"No pensar que es pronto o tarde para hacer cosas, porque entonces te pasas la vida así", apostilla Amaral.

El dúo ultima ahora los detalles de su primera gran presentación de "Salto al color", que tendrá lugar este sábado en el madrileño DCode Festival, solo un día después de la publicación del álbum, con un esbozo bastante próximo a lo que se verá después en la gira.

El 11 de octubre estarán en las Fiestas del Pilar de Zaragoza y el 26 de ese mes en la plaza de toros de Alicante. Ya en noviembre tienen agendado un concierto el día 2 en el Coliseum de A Coruña, el 23 en el BEC! de Bilbao y el 30 en el Sant Jordi Club de Barcelona. Además, actuarán el 5 de diciembre en el Palacio de los Deportes de Murcia y el 21 en el MAC de Málaga.

Por Javier Herrero.