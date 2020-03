El Amir, primer guitarrista flamenco en una película de James Bond

El hispano alemán Amir John Haddad "El Amir" (1975) se ha convertido en el primer guitarrista flamenco que participa en la banda sonora de una película de James Bond, la que se estrenará el próximo día 2 en España con el título "Sin tiempo para morir", ha explicado hoy el músico en una entrevista con EFE.

Pero no es la única banda sonora en la que participa el músico, compositor, arreglista y productor porque también toca la guitarra en la del filme "El ritmo de la venganza", que se estrena este viernes en España con Jude Law y Blake Lively como protagonistas.

"Me uní al grupo del compositor alemán Hans Zimmer y ya son varios los proyectos para bandas sonoras que hemos hecho. Está muy bien", se ríe el artista, hijo de una colombiana y de un árabe israelí y nacido en Friburgo y residente en España desde hace 22 años.

Ha querido dedicar su tercer disco en solitario a Andalucía porque para él significa "intuición, vivacidad, espontaneidad y alegría nacidas desde un sentimiento muy humilde, verdadero y muy antiguo" y recoge su "devoción" con una composición para cada una de las ocho provincias.

"'Andalucía' es el testimonio de mi agradecimiento a todo lo que me ha enseñado esa tierra. Hay temas como 'Caleta de Cádiz', 'Terral de Málaga' o 'Temple de Granada' pero también hay homenajes a mis maestros, como Pepe Justicia, Pepe Habichuela o Paco de Lucía", detalla sobre el disco, en el que toca la guitarra, el laúd y el buzuki.

Está viviendo en Málaga y allí disfruta "de la luz, el afecto, la alegría y la inspiración" que él ha encontrado desde muy pequeño en Andalucía.

"Desde los 7 años he viajado con frecuencia con mi familia a Aguadulce (Almería) y en mi casa siempre se ha escuchado flamenco, el de los viejos de la guitarra flamenca. Tomé mi primera clase a los 7 años y a los 12 toqué por primera vez en un escenario", relata el artista

El Amir, que toca todos los instrumentos de pulso y púa, estudió en Jerez (Cádiz) con Pepe Justicia y luego con Enrique de Melchor y acabó siendo parte de Radio Tarifa durante diez años, un tiempo en los que el grupo logró un Grammy Latino con "Fiebre" (2004).

"Yo estaba en Madrid tocando el laúd para el bailaor y coreógrafo Joaquín Ruiz y entre el público estaban los de Radio Tarifa. Les gusté y eso fue un regalo y un destino muy interesante para mi vida", rememora.

Con ellos aprendió mucho "de folclore ibérico y de cómo mezclar de géneros", como jazz, flamenco y world music: "yo soy en mí mismo también una mezcla de Oriente, Sudamérica y Europa", reivindica.

Una vez que el grupo decidió terminar su trayectoria, en 2007, llegó "un tiempo de reflexión" y decidió enfocarse a su carrera en solitario, en la que ha editado dos discos además de "Andalucía": "Pasando por tabernas" (2003) y "Nueve guitarras" (2014).

Está feliz porque está en "un momento muy agradable" de su vida: "he dedicado desde los 7 a los 27 años a tocar sin parar, a no hacer otra cosa porque quería coger una base para crecer y ahora se que no todo es la guitarra, que es muy importante compartir la vida. Hasta ahora ha sido todo maravilloso pero tengo que cuidar la vida privada", añade.

Concha Barrigós.