Amplia representación iberoamericana en Berlinale, con una española a por Oso

El cine iberoamericano volverá a tener una amplia presencia en la próxima Berlinale, con un filme español aspirante al Oso de Oro, una cinta brasileña fuera de competición en la sección oficial, y un cineasta chileno en el jurado internacional, así como filmes en el resto de programas.

Entre los "repetidores" de la Berlinale en este "círculo que se cierra" para Dieter Kosslick tras 18 años al frente, como recordó hoy el propio director del festival en rueda de prensa, figura la realizadora española Isabel Coixet, que compite con "Elisa y Marcela" con otros 16 filmes por el Oso.

Kosslick destacó asimismo la proyección fuera de competición de "Marighella", ópera prima del brasileño Wagner Moura (el Pablo Escobar de "Narcos"), un filme "muy universalmente válido" porque aborda la lucha contra las dictaduras, una cuestión -la de la dictadura- "actual en estos momentos en Brasil", afirmó.

Kosslick dio a conocer hoy asimismo como miembro del jurado al cineasta chileno Sebastián Lelio, "viejo amigo con dos filmes maravillosos" en anteriores ediciones del festival, "Gloria", Oso de Plata a su actriz, Paulina García, en 2013, y "Una mujer fantástica", Oso al mejor guión para el propio director y Gonzalo Maza en 2017.

La sección Panorama, la segunda en importancia del festival y este año con muchos filmes que abordan "tiempos de explosión", cuenta en esta edición con "países de producción inusuales", según la organización.

Así, se proyectarán "Temblores", del guatemalteco Jayro Bustamante, Oso de Plata Premio Alfred Bauer en 2015; y la coproducción dominicano-argentino-mexicana "La fiera y la fiesta", de Laura Amelia Guzmán e Israel Cárdenas, con Geraldine Chaplin.

Figuran en la lista también "Divino amor", del brasileño Gabriel Mascaro, una producción de Brasil, Uruguay y Chile, entre otros; "Monos", del colombo-ecuatoriano Alejandro Landes, con participación colombiana, argentina y uruguaya entre otros; y la argentina "Los miembros de la familia", de Mateo Bendesky.

Desde España llega "Staff Only", de Neus Ballús, con Sergio López, y una coproducción con China, "A Dog Barking at the Moon", de Xiang Zi, que opta a mejor ópera prima entre otras con la brasileña "Greta", de Armando Praça.

España participa también con Argentina, Brasil y Alemania en el filme "Breve historia del planeta verde", del argentino Santiago Loza.

Entre los documentales de Panorama figuran la cinta cubano-brasileño-francesa "La arrancada", ópera prima del brasileño Aldemar Matías; y la chileno-colombiana "Lemebel", de la chilena Joanna Reposi Garibaldi, además de "Estou Me Guardando Para Quando O Carnaval Chegar", del brasileño Marcelo Gomes, que en 2017 compitió por un Oso de Oro con "Joaquim".

La sección "Forum", dedicada al cine experimental, cuenta con dos candidatas a premio: la brasileña "Chao", de Camila Freitas, al mejor documental; y la coproducción entra Costa Rica y España "El despertar de las hormigas", de la costaricense Antonella Sudasassi Furniss.

Completan la lista la argentina "Fern von uns", de Verena Kuri y Laura Bierbrauer, la colombiana "Lapü", de César Alejandro Jaimes y Juan Pablo Polanco, y las brasileñas "Querencia", de Helvécio Marins Jr, y "A rosa azul de Novalis", de Gustavo Vinagre y Rodrigo Carneiro.

Los dos largometrajes latinoamericanos en la sección Generation, dedicada al cine infantil y juvenil, optan además de al galardón propio de la sección, al premio al de mejor documental, en cuyo jurado figura la brasileña Maria Ramos.

Se trata de la brasileña "Espero tua (re)volta", de Eliza Capai, y "Baracoa", una coproducción entre España, Suiza y Estados Unidos, del argentino Pabro Briones y The Moving Picture Boys -mombre artístico de los estadounidenses Jace Freeman y Sean Clark.

Integran la lista de filmes en esta sección los siguientes cortos: el español "Cocodrilo", de Jorge Yúdice; y los argentinos "Los rugidos que alejan la tormenta", de Santiago Reale, y "Mientras las olas", de Delfina Gavaldá y Carmen Rivoira.

Completan la sección los cortos "City Plaza Hotel", de Anna Paula Hönig y Violeta Paus, una coproducción franco-germano-chilena; el colombiano "El tamaño de las cosas", de Carlos Felipe Montoya; y el mexicano "Los ausentes", de José Lomas Hervert, fuera de competición.

Dentro de la sección de cortos, competirán a un Oso las cintas españolas "Leyenda dorada", de Chema García Ibarra y Ion de Sosa, y "Suc de síndria", de Irene Moray; y las argentinas "Blue Boy", de Manuel Abramovich, y "Shakti", de Martin Rejtman, coproducida con Chile.

Completan la lista de cortos a iberoamericano a competición los filmes chileno "Héctor", de Victoria Giesen Carvajal, y el brasileño "Rise", de Bárbara Wagner y Benjamin de Burca.

El toque iberoamericano en la sección de Cine Culinario lo aportan la cinta española "Y en cada lenteja un dios", de Miguel Ángel Jiménez con el chef Kiko Moya como protagonista; la mexicana "La herencia del viento", de Alejandra Retana, César Camacho y César Hernández; y la peruana "Sembradores de vida", de Álvaro y Diego Sarmiento.