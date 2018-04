Amy Schumer dice que el "peor enemigo" de las mujeres son ellas mismas

Protagonista de la película "¡Qué guapa soy!", que aborda la inseguridad y baja de autoestima que sufre una joven por su aspecto físico, la actriz Amy Schumer considera que el "peor enemigo" de las mujeres no son los hombres, sino ellas mismas.

"Como en la cinta, los hombres que conozco no nos quieren aplastar, sino todo lo contrario", indica Schumer en una entrevista con Efe en Miami, a donde llegó acompañada de su marido, el premiado chef Chris Fischer, y de su pareja en la película, el también comediante Rory Scovel.

En "¡Qué guapa soy!", Schumer interpreta a Renée Bennett, una mujer obsesionada con los tutoriales de belleza en YouTube, quien tiene una idea fantasiosa de cómo es la vida de las mujeres bellas y sueña con tener un cuerpo y un rostro perfectos.

Bennett, quien trabaja en un sótano en el área neoyorquina de Chinatown, está convencida de que si pudiese cambiar su físico, su vida cambiaría, sería perfecta.

Y todo comienza a cambiar cuando, al sufrir un golpe en la cabeza mientras hacía ejercicio, comienza a pensar que dejó de ser una chica normal y se convirtió en supermodelo.

"Ella es su propia villana. Ella es la que se autodestruye y se degrada", explica Shummer, quien fungió como una de las productoras de este filme dirigido por Marc Silverstein y Abby Kohn, guionistas de anteriores películas para el público femenino como "The Wow" (2012) y "Mejor...solteras" (2016).

Eso es lo que le pasa, asegura, a muchas mujeres, que son su "peor enemigo".

Schumer y Scovel se sienten orgullosos de que la cinta busque no solo apoyar el movimiento de cuerpo positivo, que busca la aceptación de la figura curvilínea, sino que reescribe el estereotipo de lo que hacen los hombres con las mujeres que no se gustan a sí mismas.

"En muchas películas se usa el truco de que un hombre avergüence horriblemente a la chica y esto hace que ella tenga algún tipo de revelación sobre sí misma", dijo a Efe Scovel. "Pero en nuestra película todos los hombres la apoyan".

Además, todos "los personajes tienen un crecimiento positivo", agregó Scovel, quien lleva cuatro películas independientes en su haber, pero es más conocido en Estados Unidos por ser el telonero en las giras de comediantes de la talla de Daniel Tosh y, antes de las acusaciones de acoso sexual, de Louis C.K.

Para acentuar la inseguridad de la protagonista, esta debe convivir con bellezas como Michelle Williams, que interpreta a la dueña de la empresa de cosméticos donde trabaja, y las supermodelos Naomi Campbell y Emily Ratajkowski.

Aunque la también guionista reconoce que las inseguridades sobre el físico existen en algún momento en la vida de todas las personas, aseguró que en su caso es un tema ya superado.

"Cuando decidí que iba a dedicarme a la comedia me dejé de preocupar por cómo luzco", indica relajada sobre un "mundo muy competitivo".

Por eso, dice despreocupada que nunca se va a ver como una de las "modelos que caminan por las playas" y ni falta que hace.

"Ser hermosa no es uno de mis fuertes. Yo no soy guapísima, pero no me importa. Hago una carantoña en cualquier momento y así soy feliz", señala la actriz de "Descontroladas" (2017) y "Y de repente tú" (2015).

Sin embargo, entiende que los jóvenes hoy en día lo tienen más difícil que en generaciones anteriores debido a la presión que reciben desde internet.

Al estar en las redes sociales tienen que "presentar la mejor versión de su vida, en vez de simplemente vivir. Es mucha presión", indicó. "Ojalá que nuestra película les haga pensar en la diferencia entre su comunidad en línea y el mundo real".

Al finalizar la entrevista, Schumer se quitó los tacones, se calzó unas zapatillas deportivas, se limpió el maquillaje, se cambió de ropa y se fue a la playa a caminar de la mano con su marido, al que, como muchas recién casadas, fue presentando orgullosamente a los periodistas que se encontraron en el ascensor.