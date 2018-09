Ana Claudia Talancón: "El mundo no es solo puros güeritos de ojos azules"

Con la experiencia que le da haber trabajado en su país pero también más allá de sus fronteras, la actriz mexicana Ana Claudia Talancón, que estrena la serie "El recluso", dijo a Efe que la llegada de muchos latinos a Hollywood demuestra que la industria no puede ignorar la diversidad del mundo.

"Es parte de la globalización. Creo que no hay forma de que no se den cuenta de que el mundo de hoy no es más Estados Unidos y puros güeritos de ojos azules. Es multicultural, absolutamente", consideró Talancón en una entrevista en Los Ángeles (EE.UU.).

"Y México es el país vecino. Así que tenemos muchos mexicanos aquí (...) Creo que la gente va a recibir la serie muy bien aquí (EE.UU.) porque son temas universales. El ser humano constantemente esta buscando identificarse, conectar, y estos son temas con los que se pueden identificar", añadió.

Talancón (Cancún, México, 1980) encabeza junto al argentino Ignacio Serricchio el reparto de "El recluso", una serie de acción y suspense de Telemundo que se estrenará en Estados Unidos el próximo 25 de septiembre.

Con evidentes paralelismos con otras producciones televisivas como "Prison Break", "El recluso", que es una nueva versión de la serie argentina "El marginal", narra la historia de un exsoldado estadounidense (Serricchio) que, bajo una identidad falsa, entra como un preso más en una cárcel mexicana.

Su misión, una vez que esté entre rejas, es infiltrarse en una peligrosa pandilla con poder dentro y fuera de la cárcel y que ha secuestrado a la hija de un juez estadounidense.

Aunque el público la conoce sobre todo por películas como "El crimen del padre Amaro" (2002) o "Arráncame la vida" (2008), los primeros pasos de la carrera de Talancón fueron en la pequeña pantalla, por lo que la actriz se mostró encantada de regresar a la televisión.

"Sobre todo con este gran proyecto que es 'El recluso'. Tiene increíbles actores, el diseño escenográfico de los sets está increíble, el maquillaje, el trabajo que hicieron con todos los tatuajes... El ambiente de denuncia que se siente en el proyecto es fuerte, pero está muy padre, es algo muy realista, definitivamente", afirmó.

En una serie que trata, en segundo plano, de temas de actualidad en México como la corrupción o la violencia, Talancón interpreta a Frida Villareal, una trabajadora social de la prisión.

"Más que nada, su vida se desarrolla en el penal. Ella ayuda a los reclusos a poder llevar una vida dentro del penal, a poderse relacionar, a saber en qué pabellón pueden adaptarse de una forma mejor", explicó.

Una de las claves de esta producción televisiva es el vínculo que se establece entre Dante, el exsoldado estadounidense, y Frida.

"Cuando conoce a Dante empiezan a trabajar de la mano, se identifican en un aspecto que son como dos personas reales dentro de este mundo de corrupción, de luchas de poder. Se identifican por ser, por así decirlo, los más normales, dentro de lo que pudiera decirse de este mundo de locura", dijo entre risas.

"Y empiezan a hacer mancuerna. Empieza a confiar en ella y así es como comienza la relación", agregó.

Talancón describió a Serricchio como un "muy buen compañero" y destacó que se rieron mucho frente a las cámaras, algo útil y saludable en una serie con una trama tan densa y agobiante.

"Le encontrábamos el lado ligero porque dentro de toda esa intensidad tenía que haber un escape", apuntó.

"Y aparte éramos bien poquitas las mujeres en el proyecto. Entonces, había mucha testosterona, que era una de las cosas más fuertes con las cuales manejarnos como mujeres dentro de estos sets", finalizó.